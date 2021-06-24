倉務員涉姦女友女兒　被告稱突良心發現認犯案　因雄風不振而停手

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-24 18:13

曾入住兒童之家的少女疑遭母親任倉務員的男友多次強姦案續審。控方今日（24日）播放被告與警方的第三次會面錄影，被告在會面稱突然良心發現，承認曾與女事主性交，但期間突覺雄風不振而停，他在警方進一步追問下，又供出多兩次強姦事件，並提到首次強姦女事主時，見到她的私處出現血絲，知道他奪去了事主的貞操，由於該次發生在事主外婆的家，他怕弄髒外婆的床鋪，於是見狀便停手。

任倉務員的42歲被告，被控於2018年至2019年4月28日五度強姦X，X於案發時介乎18至19歲。

與事主性交期間突雄風不振

被告在首兩次與警方的錄影會面中堅稱沒有強姦X，惟他及後聲稱良心發現，要坦白事實。他首先承認在2019年曾3度強姦X，地點均在X外婆的家中，他聲稱曾進入X體內後雄風不振，之後未能繼續。過程中，X並沒有強烈反抗，但曾用手掩面。

追問下再認多犯兩次強姦

被告承認在這3次強姦事件發生的時段內，曾因X不聽話或欺負妹妹而打她，亦同意X「好驚佢」。

警方調查後再向被告查詢是否有其他強姦事件，被告此時再承認另外兩次強姦事件，而首次其實發生於2018年。

怕弄髒外婆的床鋪而停手

當時被告與X到外婆家「攞菜」，但他把X拖入房，雖然X面露不悅，但沒有縮開，於是被告將她強姦。被告稱他在X體內抽插數下後，見到出現血絲，知道自己已奪去X的處子之身，他見狀怕弄髒外婆的床鋪，於是停止，期間X曾叫痛及掙扎。

案件編號：HCCC117/2020