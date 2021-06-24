中大碩士畢業生向警批踭　稱帶手套防自殘不獲接納　罪成囚3月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-24 19:27

中大哲學碩士畢業生在前年科大生周梓樂不治當晚，在黃大仙祠外與警員衝突時，被警攬腰截停時涉嫌反抗並向警員臉部批踭及踢其膝，從而被控拒捕。案件今（24日）於九龍城裁判法院裁決，裁判官葉啓亮指被告證供多矛盾，亦不接納他帶有手套是為防自殘等說法，裁定他罪名成立及入獄3個月。葉官雖明言案件證據確鑿，上訴理由薄弱，但仍准被告1萬元保釋等候上訴。

被告吳玠寬（30歲）報稱售貨員，被控於2019年11月8日在龍翔道黃大仙祠外，抗拒在正當執行職務的警員周展卓。

當晚約有60名黑衣人在黃大仙祠聚集

控方案情指，警員周展卓當晚在黃大仙祠附近空地見有約60人聚集，他們大部份身穿黑衣，懷疑和他們非法集結及使用雷射筆。人群在警方警告後四散，周追截他10米前的吳，從後箍其腰部，吳批踭打中他臉部。周以警棍擊打吳大腿，將他壓在地上制服，並使用胡椒噴劑。吳供稱，他遭硬物打中，手腳被拗，他亦指被搜出的鐳射筆不屬於他。

吳曾辯稱手套用以防止自殘

裁判官葉啓亮接納各名警員證供，另一負責看守的警員供稱只看到吳身體向右移，葉官認為他們視點有差異，記憶力因人而異，他沒有看見吳批踭為合理。惟葉官不接納吳證供，吳曾指他無戴眼鏡，要以紙巾清潔後，才隱約看見自己身處警車並由警員搜出雷射筆。他被追問下則稱是由警員告知被搜背囊，葉官認為他「邊作供邊砌詞」，證供矛盾。吳供稱手套是用以防止自己自殘，但手套的手指位置較厚保護，葉官認為和他稱質地透氣是相違背。吳又忘記是誰和何時送贈，葉官認為他是選擇性作供。

不顧安危仍一身黑色裝束

葉官指，吳在該環境下不顧安危穿着一身黑色裝束，所說的回家路過是藉口。他續指，吳掙扎反抗和「左搖右擰」，警方才需要使用警棍和胡椒噴劑制服，認為警員使用合理武力及有表明身份，他亦不接納吳自衛說法，故裁定吳罪名成立。

中大碩士畢業要照顧病母

辯方求情指，吳於中大哲學碩士畢業，現時月入19,000元，需要照顧患腎病的媽媽。本案和他有責任心和勤奮好學的性格相反。葉官指要保護執行職務的警員，即時監禁為唯一選擇，故判吳入獄3個月。葉官雖稱覺案件證據確鑿，上訴理由薄弱，但仍准被告以現金1萬元保釋等候就刑期上訴，期間不得離港。

案件編號：KCCC2318/2020