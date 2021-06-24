新冠疫苗｜醫管局員工接種率達四成半　約600長期住院者可打針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-24 20:24

醫院管理局主席范鴻齡今日（24日）出席醫管局大會表示，醫管局四成半員工已接種至少一劑新冠疫苗。醫生接種率超過七成半，而護士接種率約為三成七。他形容這兩周的員工接種數字「升得幾好」，希望趨勢持續。 醫管局行政總裁高拔陞稱，上周起開始為長期住院病人接種兩款新冠疫苗，初步料約600名病人適合打針。另外，醫管局已接收逾600名普通科門診病人預約，未來兩周將可獲安排診期接受疫苗評估諮詢。

醫管局主席范鴻齡表示，員工的新冠疫苗接種率約為四成半，即大約3.9萬人已接種至少一劑新冠疫苗。醫生接種率超過七成半，護士接種率約為三成七，其他員工則為四成多。他形容這兩周的員工接種數字「升得幾好」，上周五單日有1,000人打針，希望趨勢持續，社會達致七成人接種疫苗。

醫管局行政總裁高拔陞指，當局積極鼓勵同事接種疫苗，已提供兩日疫苗假期，並於醫院內設置接種站。他認為近日同事對疫苗的了解變得成熟，加上疫苗假期有助同事安心調動更期，令接種率「好明顯上升得幾理想」，暫時無意強制同事打針。

醫管局在上周起為長期住院病人接種兩款新冠疫苗，高拔陞指初步估計約600名病人適合打針，當中精神科病人較容易因為不遵守規則導致病房爆疫，已獲優先接種，而復康科、長期護理科、青少年等病人亦可接種。他又說，接種做法類似以往打流感針，交由病人決定接種與否，或者與其家人商討。

醫管局主席范鴻齡（右）表示，員工的新冠疫苗接種率約為四成半，即大約3.9萬人已接種至少一劑新冠疫苗。（李恩慈攝）

600病人預約諮詢接種意見

由前日開始，普通科門診病人可預約新冠疫苗接種諮詢評估，以就疫苗接種作出決定。高陞拔表示，目前醫管局已接收逾600名病人預約，未來兩周可獲診期赴門診諮詢。

范鴻齡說，醫管局全體員工今年繼續凍薪，即連續兩年凍薪抗疫。他坦言凍薪對員工不是好消息，惟醫管局出糧機制一直跟隨政府，資金亦來自政府，相信大部份同事會明白。

他指，醫管局在2018/19年度的醫生流失率為6.4%，2019/20為5.4%，而2020/21為4.1%，「即係舊年跌咗差唔多四分之一。」他相信情況與醫管局挽留醫護人才措施，以及社會動蕩導致私營市場的空缺和吸引力減少有關。

下半年公布新長遠措施 涉員工晉升機會、福利

他稱，當局將積極推動長遠措施，增加同事歸屬感，擬於下半年開始諮詢，明年前落實，料涉及晉升機會和員工福利等，細節有待公布。他又稱，大部份同事的退休年齡為60歲，考慮到他們的健康情況仍然良好，認為可探討退休年齡靈活性，但財政上需可持續負擔。

醫管局行政總裁高拔陞（左）指，當局積極鼓勵同事接種疫苗，已提供兩日針假，並於醫院內設置接種站。（李恩慈攝）

政府擬修例免試引入外地醫生，限香港永久居民可經特別註冊來港執業。個別議員認為政府方案太窄，建議長遠可擴闊至非永久居民。范鴻齡指，若立法會能達到共識，歡迎任何增加人手措施， 前提是維持現有專業水準，不會因外來醫生降低，以及優先聘用本地醫科畢業生。他承認吸引海外醫生回流不容易，指去年醫管局只聘請了35名有限度註冊醫生。

《蘋果日報》今日起停刊，有病人原本獲蘋果日報慈善基金資助購買癌症藥物，昨日獲通知短期內或無法再獲資助，有區議員促請政府或其他慈善團體提供協助。高拔陞表示，一定會確保有關病人的治療不受影響，當局會與社工同事合作，亦已要求同事積極跟進。