政府6.28起上調英國至「甚高」風險地區　已打針人士亦須檢疫21日

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 20:44

英國疫情反彈，傳染力強的印度變種病毒株（Delta）更成為主流病毒株。政府今晚（24日）宣布，將英國上調為「甚高風險地區」，並將收緊英國抵港人士的檢疫要求，即使已完成疫苗接種，亦須在指定檢疫酒店隔離21日，其後7天自行監察，下周一（26日）起生效。

多宗英國抵港人士確診 帶L452R變異病毒株

政府表示，鑑於近期英國疫情持續反彈，及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士，於機場「檢測待行」及強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，政府決定將現時為B組指明地區（「高風險地區」）的英國，指明為A2組指明地區（「甚高風險地區」），6月28日起開始生效。

政府今晚（24日）宣布，將英國上調為「甚高風險地區」，下周一（26日）起生效。（資料圖片）

按政府規定，所有在登機當天或之前21天，曾逗留任何A2組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。

抵港後亦須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後，須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。相關人士須於指定檢疫酒店，接受強制檢疫21天，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測，縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排並不適用。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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另外，針對高風險地區來港的登機檢測要求，政府亦收緊要求，由6月26日起，政府將指明相關的登機核酸檢測必須為聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，其他檢測技術將不再視作符合要求。