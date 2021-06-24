撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 17:32

新冠肺炎疫情反覆，本港再出現無源頭確診個案，驗出帶有L452R變異病毒株。衞生署衞生防護中心總監林文健醫生指，Delta變種病毒正於全球擴散，甚至有後來居上趨勢，取代其他病毒株。研究亦顯示，Delta病毒的傳染性、病毒量亦更較高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生則指，參考外國研究，接種完兩劑復必泰疫苗後，針對Delta病毒有效率達9成。

衞生署衞生防護中心總監林文健醫生指，發現患者及其家人都未接種疫苗，「所以睇到佢地嘅感染及傳播風險高咗」，提醒全球疫情仍嚴峻，市民不能掉以輕心，而Delta變種病毒正於全球擴散，甚至有後來居上趨勢，取代其他病毒株，研究亦顯示Delta病毒的傳染性、病情嚴重性、患者病毒量，都較其他病毒株較高。

+ 3 + 3 + 3

他說，參考英國情況，L452R變異病毒，特別容易感染未曾打疫苗的人，亦易感染年青人，因英國年青人接種率相對低，成為病毒攻擊對象，認為香港有必要盡快提升接種率外。目前本港已檢出131宗確診個帶L452R變種病毒，當中129宗屬輸入個案，經全基因排序後，41宗屬Delta印度變種株，即逾三成L452R變種病毒的輸入個案屬Delta印度變種株。

常聽到坊間將L452R與源自印度的變種病毒Delta放在一起討論，其實兩者有點不同，因為Delta是指同時帶有L452R及E484K兩種變種病毒。

+ 3 + 3 + 3

張竹君則表示，英國有研究顯示，Delta變種病毒與Alpha比較，傳播力高六成，新加坡亦有研究顯示，患者入深切治療部、肺炎成數比例亦更高。她說，病人帶病毒時間會較長，病毒量會較高。至於在疫苗保護率方面，英國、蘇格蘭等主要接種復必泰疫苗，研究顯示如接種兩劑復必泰疫苗後，起碼有八、九成有效率。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼