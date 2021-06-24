強制檢測｜瑪利曼小學、迦密梁省德學校等三校爆流感　師生須檢測

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 21:48

食物及衞生局今晚（24日）公布，有三間學校爆發上呼吸道感染或流感，而有關病徵與新冠肺炎相似，故將三校或相關級別納入強制檢測公告，受檢人士須於周六（26日）或之前接受檢測，當中包括瑪利曼小學二年級。

任何在6月11日至6月24日期間，曾身處基督教宣道會沙田幼兒學校超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月26日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月28日或之前交回收集瓶。

瑪利曼小學。（學校網頁截圖）

另外，在6月11日至6月24日期間，於以下學校就讀以下指明年級的學生，以及曾面授該等學生的學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於6月26日或之前接受檢測。

(1)香港九龍觀塘順安邨第二號校舍迦密梁省德學校四年級

(2)香港跑馬地大坑道336號瑪利曼小學二年級

受檢人士若在6月22日至24日期間已進行檢測，或已經完成冠狀病毒病疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住，或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診者個案後，計起第3、7、12及19日進行強制檢測，相關人士須於指明日期進行檢測，並需自我監察直至21日屆滿。