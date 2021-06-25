年輕人第二針每100萬劑23宗心肌炎　崔俊明︰有冇藥都會自己好返

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-25 13:13

政府早前將復必泰接種年齡降至12歲，同時美國疾控中心亦於日前表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（25日）於港台節目表示，據美國的數據顯示，12至39歲的人士在接種第二劑復必泰後，每100萬劑出現23宗心肌炎個案，主要發生在男性，於接種後4日後被發現，徵狀為呼吸急促、心律不齊、心口痛等。但他亦強調「有冇藥物治療都會自己好返。」

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主要發生在男性 於針後4日被發現

崔俊明今日於港台節目表示，美國疾控中心的數據顯示，12至39歲的人士在接種第二劑復必泰後，每100萬劑出現23宗心肌炎個案；而第一劑復必泰則較低，每100萬劑出現兩宗個案。他指，由於心肌炎屬極其罕有的副作用，美國食品藥品監督管理局已考慮於復必泰的說明書中加入警告字句。

崔續指，暫時未知年輕人出現心肌炎的原因，但他估計接種mRNA核酸疫苗有機會因製造抗體，造成免疫系統的反應，以致出現罕見的心肌炎，而復必泰疫苗正屬mRNA核酸疫苗。

崔補充，根據原始數據，12至30歲的出現率較低，主要發生在男性，於接種後4日被發現，徵狀為呼吸急促、心律不齊、心口痛等。即使需要住院，一般而言只需2至3天便可出院。他並強調，「有冇藥物治療都會自己好返。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（再生會Facebook截圖）

Delta變種病毒爆發 籲年輕人盡快接種

崔又指，現時Delta變種病毒株於世界各地爆發，攻擊年輕人較多，因此呼籲年輕人盡快接種疫苗。不過主持人引述世界衞生組織指，年輕人接種的需求並不急切。他解釋，由於部分國家疫苗供應有限，因此世衞建議疫苗留給高危群組接種，不過本港的疫苗供應充足，故該指引並不適用於本港。「所以香港係唔適用，WTO（世衞）意思係供應唔夠就畀高風險嘅病人，夠嘅就畀青少年。」