屯馬線｜6月27日全線通車設特別頭班車　5時50分宋皇臺站開往屯門

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-25 17:41

港鐵屯馬線將於周日（27日）通車，港鐵表示當日會安排「屯馬線全線通車首日特別班」列車，早上5時50分由宋皇臺開出，前往屯門。另外，宋皇臺站D出入口將於早上約5時15分提早開放，港鐵代表會在大堂迎接首批乘客，其他出入口則於早上5時40分開放。

▼2020年2月14日屯馬線一期通車▼

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另外，為慶祝屯馬線通車，港鐵將提供車費優惠。由通車日起至2022年1月1日，於土瓜灣站、宋皇臺站、啟德站、顯徑站出入閘的乘客，使用八達通可每程減1元；其他八達通則減5毫。

除此之外，屯馬綫一期本身有轉乘優惠，覆蓋4條綠色專線小巴，及18條專營巴士路線的轉乘優惠將會延長；通車後優惠會新增兩條綠色專綫小巴 25A 及 25B。乘客於指定港鐵站出入閘，並轉乘這些巴士及小巴路線，成人八達通可獲扣減1元車費；其他八達通則5毫子。

港鐵行政總裁金澤培早於亦表示，為慶祝通車，將送出10萬張單程車票，不過暫時仍未有最新消息。

屯馬線將於6月27日全線通車，港鐵安排特別頭班車，當日5時50分由宋皇臺站開往屯門。（港鐵圖片）

▼屯馬線土瓜灣站▼

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▼屯馬線宋皇臺站▼