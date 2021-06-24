屯馬線｜難破加租「魔咒」　九龍城泰菜店嘆業主3年前已加租四成

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-24 08:30

九龍城素有「小泰國」之譽，為本地泰裔人口聚居之地，泰國餐廳、商店林立。港鐵屯馬線下周日（27日）全線通車，其中新落成的宋皇臺站，設有出口接駁九龍城南角道，令「小泰國」接入鐵路服務範圍。隨鐵路駛進舊區，交通便利往往帶來加租「魔咒」，舊區出現仕紳化，小店離場時有發生。 九龍城南角道當年受沙中線工程封路影響，生意曾經受重創。在南角道經營泰國餐館的水哥憶述，捱到2017年時，生意已大減四成，當時曾聯同其他店舖熄燈抗議。捱多四年，終於迎來通車一日，他笑言心情「好返啲啦」，但業主早於3年前，已「偷步」加租近四成。他坦言，早已預料之後可能再加，如加幅過大，或要另覓細舖。 究竟通車是否可惠及商戶？水哥表示，疫情下餐廳入座安排有限制，即使人流多了，亦未必能招待，估計生意只會增加一至兩成。 《香港01》將一連三天探討屯馬線全線通車，為舊區帶來的變遷及挑戰。

屯馬線全線通車專題︰

屯馬線｜九龍城小泰國或瓦解 近5年區內約百間泰國舖三成已結業

水哥為南角道泰國餐廳「金麥泰」負責人，店舖於1990年，由其母及阿姨拍檔開業，二人均是泰國華僑，經歷啟德機場年代；之後餐館傳到水哥手上，即將見證屯馬線全線通車。

2017年南角道商戶組成苦主大聯盟，控訴沙中線工程，南角道地盤封路6年，引起環境衛生問題，更沙塵滾滾，生意一落千丈。當時商戶決定，聯合熄燈一小時抗議，水哥亦是其中一員。

回想當日，水哥坦言受盡沙中線工程影響，當時生意大減四成；到工程結束不久，便迎來世紀疫症，結果生意一直未有起息，反而再一落千丈，最差時只餘下兩、三成生意，形容是雙重打擊。

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屯馬線延誤通車 業主「如期」加租

禍不單行的是，鐵路帶來租金上漲，在通車前已經出現。受發現古蹟、工程問題等影響，屯馬線數度延遲通車，未能如期於2019年通車，不過水哥的舖位，卻「如期」加租，在2018年時，業主以通車為由，大幅調加租金近四成。水哥表示，租約將在8月屆滿，過往應大約提早半年接洽，不過直至受訪時的5月底，業主仍未提及續租事宜。他估計，業主會再一次以通車為由加租。

通車究竟可否令生意回升？水哥認為，始終有一定幫助，可改善區內交通，例如過往九龍城不時塞車，又欠缺車位，假日街上總會擠滿私家車，相信鐵路有助紓緩有關情況，而且可帶動人流。不過，他認為對生意最大影響的，始終是疫情，防疫措施限制入座安排，營業時間、顧客上限都受影響，即使食客增加，都無法招待更多人，變相旺丁不旺財，估計生意只可上升一至兩成。

難料通車後狀況 望能留守九龍城

「金麥泰」已迄立在九龍城逾30年，水哥曾一同見證變遷，成為店舖第二代掌舵人，經歷過90年代繁華的九龍城，招待從啟德機場前來的客人。他相信，面對租金壓力，九龍城社區仍有韌力對抗，過往有連鎖店進駐時，有不少均敗走，之後又變回街坊舖，一切有賴店主用心經營。

展望未來，通車後實際情況仍是未知之數，水哥坦言，假如業主大幅加租，又無法負擔，只好轉到較細的鋪位，但仍希留在九龍城，延續兩代人的餐館。

▼屯馬線宋皇臺站▼