屯馬線｜紅磡站新月台6.20啟用　東西鐵轉線需行3分鐘即睇新安排

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-19 17:21

爆出多項工程醜聞，包括剪鋼筋、檢測紀錄造假等多項問題，經過近3年的調查及加固後，紅磡站新擴建月台終在明天（20日）啟用。 西鐵線將率先使用車站新月台，為6月27日的屯馬線全線通車作準備。使用新月台後，紅磡站轉線乘客須注意，東鐵乘客無法在同層對面月台轉乘西鐵線，需要改為繞經車站大堂轉到新月台層轉車，按正常成年人步速，步行時間需時約3分鐘。 《香港01》整合紅磡站轉線安排，以便讀者掌握新月台啟用後的轉線注意事項。

▼屯馬線紅磡站▼

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紅磡站屯馬線新月台將於明天啟用，東鐵乘客於紅磡站轉乘西鐵，需要經車站大堂前往新月台層，才能轉乘西鐵線，正常成年人步速，約需步行3分鐘。

新安排是為6月27日屯馬線全線通車作準備，明天起西鐵仍然會維持以紅磡站作為終點站，但待所有乘客下車後，沒有載客的列車將會繼續行駛，然後在啟德站轉為屯馬線一期繼續運作，讓列車按照屯馬線全線通車的日常列車時間表運作。

東鐵乘客明天起，需要先乘扶手電梯到車站大堂，並按指示前往新月台。因西鐵不會再使用原來月台。港鐵將會在原來4個月台加設行人接駁通道，打通兩邊的東鐵月台，明天將先有3條行人接駁通道，約兩周內將加至5條。

至於紅磡海底隧道或理工大學入站乘客，可使用新增的中層大堂出入口，直接前往車站大堂，到新月台乘坐西鐵。紅磡站屆時將會有相關鐵路線顏色的標示，東鐵線為淺藍色，西鐵線為紫紅色（待屯馬線6月27日全線通車後將改為啡色），指示乘客前往各相應月台。

車站大堂亦會升級，加裝18部出入閘機；加設12部售票機等。此外，新月台亦較現時更寬敞，並設有月台幕門及冷氣，顯示屏更會告知乘客下班列車的車廂載客情況。

紅磡站東鐵線及西鐵線服務時間未見有更改。（港鐵網頁）

東鐵及西鐵由明天起，於紅磡站將不能於同層對面月台轉乘。港鐵早前表示，西鐵線、屯馬線一期及東鐵的頭、尾班列車，開出時間會有「微調」，方便乘客轉乘各路線。

惟《香港01》暫時未見3條線的服務時間有改動，港鐵公布明天紅磡站東鐵線及西鐵線的頭班車仍為早上5時30分及5時53分，而網上顯示，兩條線的尾班車亦繼續在隔日凌晨零時25分開出。

沙中線紅磡站擴建部分地盤