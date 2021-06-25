Delta變種病毒肆虐全球　一文看清L452R、E484K變異殺傷力

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-25 12:30

變種病毒Delta逐漸成為世界主流病毒株，病毒蛋白出現L452R、E484K變異。有關醫學知識複雜，下文講解病毒變異機制及傳播能力的影響。

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Delta變種病毒株傳播力強，衞生防護中心總監林文健形容，該款病毒株有「後來居上」之勢，成為世界主流。Delta變異位置於L452R、E484K出現，但甚麼是L452R、E484K呢?

呼吸系統科專科醫生梁子超向《香港01》詳細解釋，新冠病毒的S蛋白有多款氨基酸，當中會出現變異，Delta就是在第452段的位置，由R氨基酸取代L氨基酸；第484段位置，由K氨基酸取代E。

梁子超呼籲社會打針，特別是長者以保護自己。（資料圖片)

他表示，Delta更加容易跟人體細胞ACE2結合，令人類容易感染，因此傳播力更強，而Delta病毒株的蛋白結構轉變大，因此接種新冠疫苗後體內抗體更難認清其形狀，造成「免疫逃逸」效果，降低疫苗保護率。

人感染Delta後入院率增一倍令病情惡化，梁子超解釋病毒理應想繁殖下一代，不會害死宿主，但新冠病毒特別之處在於，人類感染後未發病前，已經會傳染出去，可能傳染到七七八八後才發病令宿主病情惡化。

雖然Delta有疫苗「免疫逃逸」的情況，梁子超認為打針仍然有效建立社區的免疫屏障，特別是長者感染後死亡率高企，呼籲老人家打針保護自己。另一款病毒株Kappa都有L452R變異，但無E484K只有E484Q。

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