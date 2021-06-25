新冠肺炎．6.25｜機場地勤感染Delta病毒　與印尼來港患者相同

撰文： 黃詠榆 李恩慈 鄭翠碧 朱海棋 歐陽德浩 張嘉敏 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-26 01:01

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（25日）新增4宗確診個案，全部為輸入個案。 昨日一名居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任港航地勤的27歲男子確診，帶有L452R變異病毒株。衞生防護中心今天（25日）公布，男地勤的病毒基因與早前3宗輸入個案吻合，該3宗個案均於6月11日上午由印尼來港。

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新冠疫情｜鍾南山：預計內地與香港在7月份能夠有限通關

6月25日【00:06】據南方+6月25日報道，中國工程院院士鍾南山接受採訪時表示，預計內地與香港恢復通關會比較快，因為最近香港沒有出現社區傳播，疫情控制得比較好，預計應該在7月份能夠有限通關。

鍾南山指最近香港沒有出現社區傳播，預計應該在7月份能夠有限通關。（新華社）

皇家加勒比回覆查詢時指，入境檢疫政策因疫情不斷變化，希望在短期內可公佈航程細節。（網上圖片)

郵輪公海遊｜皇家加勒比海洋光譜號延遲啟航 停預訂7.30航線

【23:48】郵輪公海遊Seacation原定7月底復辦，不過其中皇家加勒比國際遊輪近日去信旅行社，告知「海洋光譜號」（Spectrum of the Seas）需要延後啟航。皇家加勒比回覆查詢時指，入境檢疫政策因疫情不斷變化，希望在短期內可公佈航程細節，目前暫時停止接受7月30日航線之優先預訂。

香港01製圖

強制檢測｜御庭居第2座上榜 佛教慈光幼稚園等兩校師生須檢測

【23:12】食物及衞生局今晚公布，因應英國衞生當局通報一名19歲女子由本港抵英後對新冠病毒檢測陽性，5月31日至6月13日期間曾身處該女子居住的元朗馬田路80號御庭居第2座超過兩小時人士，不論是住客或工作人員，亦須於下周日（27日）或之前接受檢測。

另外，天水圍佛教慈光幼稚園、荃灣中華基督教會全完第二小學爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見就讀二年級的學生及老師，亦被納入今日的強制檢測公告。

新冠疫苗｜Delta病毒殺入社區 5.8萬人打針創新高 6宗不適送院

【22:13】政府公布今日共有約57,700人接種疫苗，為疫苗接種計劃自2月26日展開120日以來單日新高，累計有209萬人打針，當中136萬人已打第二劑。截至今晚8時的過去24小時，約33 500人預約了接種時間。

昨日共有六宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中三人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

孟加拉抵港船員船上死後確診 同船26船員船上檢疫21日

【20:53】本港今日（25日）錄得四宗新冠肺炎確診，全部都是輸入個案，當中包括一名由孟加拉抵港的56歲男船員（編號：#11910）。衞生防護中心表示，該名船員乘坐的船隻在周一（21日）抵港，當時已被發現在船上死亡，並移送至公眾殮房；其後在公眾殮房抽取的樣本對新冠病毒呈陽性反應。

當局又指，目前掌握到船上另外有26名船員，會安排他們在船上強制檢疫21日，期間須進行多次檢測。

變種病毒｜機場地勤疑兩周前感染 理大專家：6月中或已有傳染力

【18:47】一名27歲機場地勤男員工確診，並驗出感染了印度變種病毒Delta。衞生防護中心今天（25日）公布，個案的病毒基因與早前3宗輸入個案吻合，該3宗個案均於6月11日上午由印尼來港。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，資料反映27歲男地勤或早於兩周前已感染到病毒，由於有研究顯示Delta病毒的潛伏期平均是3天，代表這名患者或在6月中旬已帶有傳染力，需密切留意他在社區曾停留的地方。他又認為，今次個案亮起警號，令人擔心再有爆發，機場必須改善感染控制措施。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，資料反映27歲地勤或早於兩周前已感染到病毒。（資料圖片/黃舒慧攝）

新冠疫苗｜中電逾1100人響應外展打針 成外展接種人數最多機構

【18:09】為鼓勵市民接種新冠疫苗，政府早前推出外展疫苗接種服務。公務員事務局今日（25日）表示，外展隊由上周起一連4個星期五為中華電力職員及其家屬，接種科興或復必泰（BioNTech）疫苗，預計合共超過1,100人參與接種。屆時，該公司將是外展服務推出以來接種人數最多的機構。

新冠肺炎｜已打疫苗少女抵英確診 在港居所元朗御庭居2座強檢

【16:20】衞生署衞生防護中心公布，昨新增4宗均為輸入個案。至今本港個案累計11,910宗。中心今日獲英國衞生當局通報一宗於英國確診的個案，涉及一名19歲女病人。她於6月13日乘搭CX251航班離港前往倫敦。她於6月16日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。她沒有病徵，於6月22日再進行的檢測結果呈陰性。

衞生防護中心表示，正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她曾居住的大廈元朗御庭居第二座，今日會被納入強制檢測公告。任何於5月31日至6月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在6月27日或之前接受強制檢測。

在英國確診少女，在港時居元朗御庭居第二座，住戶需強制檢測。（焹上圖片)

觀塘帝盛酒店新增為指定檢疫酒店 暑假期間提供逾萬間檢疫房間

【16:03】政府今日（25日）公布觀塘帝盛酒店將新增為第四輪指定檢疫酒店之一，單人房最低價錢為800元。第四輪計劃共有34間臨時指定檢疫酒店。

染疫男地勤曾逗留採樣中心 變種病毒基因組與3印尼輸入個案吻合

【15:48】衞生署衞生防護中心今日（ 25日）匯報27歲機場男地勤染L452R變異病毒株的流行病學調查進展。

衞生防護中心正積極就涉及L452R變異病毒株的個案11902（一名27歲男病人）進行流行病學調查，其中包括為個案進行基因排序。衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析顯示該變異病毒株屬Delta變異病毒株。公共衞生化驗服務處以本港早前錄得的確診個案的基因組，與這個案的基因排序進行比對，結果顯示個案11902的基因組與早前三宗輸入個案（個案11877、11878及11881）基因組吻合。

該三宗輸入個案於6月11日上午乘坐CX798航班由印尼抵港，均帶有L452R變異病毒株，其中兩宗個案於香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心採集的樣本確診。根據中心初步調查顯示，個案11902曾於當日上午在香港國際機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

【14:16】Delta變種病毒株傳播力強，衞生防護中心總監林文健形容，該款病毒株有「後來居上」之勢，成為世界主流。Delta變異位置於L452R、E484K出現，但甚麼是L452R、E484K呢?

相關新聞:Delta變種病毒肆虐全球 一文看清L452R、E484K變異殺傷力

▼大埔變種病毒患者封區檢測▼

【13:21】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，最新病毒基因排序結果發現，昨天確診的一名居於大埔，曾在機場工作的27歲男子(確診編號#11902)，病毒基因屬於B.1.617.2 (變種病毒Delta)。是首次在本地源頭不明個案發現Delta變種病毒。

團隊亦將個案的基因與早前帶有L452R變異病毒株的輸入個案做比對，發現#11902與最近的印尼輸入個案比較相近。但源頭個案仍然未能確定。

Delta變種病毒肆虐全球 一文看清L452R、E484K變異殺傷力

【12:30】Delta變種病毒株傳播力強，衞生防護中心總監林文健形容，該款病毒株有「後來居上」之勢，成為世界主流。Delta變異位置於L452R、E484K出現，但甚麼是L452R、E484K呢?

呼吸系統科專科醫生梁子超向《香港01》詳細解釋，新冠病毒的S蛋白有多款氨基酸，當中會出現變異，Delta就是在第452段的位置，由R氨基酸取代L氨基酸；第484段位置，由K氨基酸取代E。

年輕人第二針每100萬劑23宗心肌炎 崔俊明︰有冇藥都會自己好返

【11:00】政府早前將復必泰接種年齡降至12歲，同時美國疾控中心亦於日前表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（25日）於港台節目表示，據美國的數據顯示，12至39歲的人士在接種第二劑復必泰後，每100萬劑出現23宗心肌炎個案，主要發生在男性，於接種後4日後被發現，徵狀為呼吸急促、心律不齊、心口痛等。但他亦強調「有冇藥物治療都會自己好返。」

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