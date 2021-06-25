燈光師與2女童性交及圖肛交　稱以為請食飯可換性行為　囚4年

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-25 13:51

年輕燈光師誘兩名13及14歲的女童性交及企圖肛交，其中一人更屬輕度智障，他今日（25日）就非法性交及企圖非法肛交罪被判刑，被告的心理報告顯示他出現扭曲的信念，認為在網上認識的人對性較隨便，也認為出錢請對方吃飯後，便會進行性交。法官判刑時直斥，他只顧自己享受未理會女童的福祉，亦當女童是洩欲工具，終判他囚4年。

被告杜銘鎮（23歲，燈光師），經審訊後，被裁定於2019年3月3日在天水圍一大廈梯間企圖與13歲女童Y非法肛交；他另外亦承認於2019年3月5日在住所與14歲女童X非法性交。

以香煙向事主X索物

案情指，案發時14歲的女童X案發前透過朋友認識被告，當日她到被告家中，與被告的寵物龍貓玩耍，及後被告在房中以香煙，向X索吻，但X沒有理會，但被告仍與X接吻，繼而進行性交。

案發時13歲的女童Y則是透過朋友認識被告，其中一次見面期間，被告與Y在她居住大廈的後樓梯吸煙，但被告突然企圖與她肛交。

事主X明顯受心理創傷

兩名涉案女童的心理報告顯示，X出現顯著的心理創傷，自我形象低落，自責當天到被告家中玩，亦以飲酒及吸煙麻醉自己；Y亦同樣出現心理創傷，父母關心她時，她會突然發狂，她與父母的關係因此變差。

認為網上認識人均對性隨便

被告的心理報告則顯示，他雖然沒有戀童癖，但為人不成熟，亦出現扭曲的信念，認為網上認識的人均對性的態度隨便，被告也認為出錢請對方吃飯後，便會進行性交。

利用兩女童想吸煙心態

法官認為，被告利用兩名女童想吸煙的心態，藉詞索吻進行性交及肛交，雙方的年齡差距及過程中沒有使用避孕套均是加刑因素。

法官表示，被告是只顧自己享受沒有理會Y的福祉，再加上Y屬智力較低的人士，不過亦考慮被告或不知道Y的情況，她又斥被告當X是洩欲工具，最終考慮到所有情況後，作出以上判刑。

案件編號：HCCC102、103/2020