鄧炳強向舊同袍發告別錄音：使命來得突然　當警員是一生最大成就

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-25 15:46

國務院今日（25日）公布，根據行政長官林鄭月娥提名和建議，國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長。而警務處處長鄧炳強會任保安局局長、副處長蕭澤頤為警務處處長。 鄧炳強今日以保安局局長身份，向警隊同胞發道別錄音，指自己懷着萬般不捨離開工作34年的警隊，最大遺憾無法與同胞正式道別，但強調加入警隊是他一生中最大成就，「所有快樂、哀傷同埋榮譽，都係同警隊同在。」雖然他換了新使命，但仍會守護香港，一齊為明天更安全的香港奮鬥，相信新任處長會令香港繼續成為最安全城市之一。

鄧炳強的錄音長近3分鐘，他指「估唔到新嘅使命嚟得咁突然，要離開工作咗超過34年嘅地方工」，回望當日入學堂、加入O記、在槍林彈雨下工作、話別同期「無味神探」陳思褀先生，到有幸擔任處長，「所有快樂、哀傷同埋榮譽，都係同警隊同在。」

鄧指警隊工作可能會經歷生死，無人可預知下一秒，所以要把握時間實踐理想，無畏無懼守護城市和市民，「各位同事，我好自豪，因為我同你哋一樣選擇咗加入警隊，接受同一個挑戰，擁有同一個身份，享有同一樣嘅榮譽。」

鄧續稱：「我哋一齊着過防暴裝打暴動，一齊坐過巡邏車接call，一齊做過雜差去查案，一幕幕嘅畫面都成為昨日美好回憶，今日我換咗一個新使命，但仍然喺同一藍天下，一齊守護香港，一齊為明天更安全嘅香港奮鬥。」

最後，鄧指相信新任「一哥」蕭澤頤會帶領警隊再創高峯，令到香港繼續成為全世界上最安全城市之一。