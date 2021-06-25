國務院任命李家超為政務司長、鄧炳強為保安局長　張建宗被免職

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-25 11:26

現屆政府只餘下1年任期，仍出現高層人事變動。國務院今日（25日）公布，根據行政長官林鄭月娥提名和建議，國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。 特首林鄭月娥上午11時30分，在政府總部開記者會交代人事變動。

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李家超是警政系統出身，2002年曾借調至保安局研究電腦罪行立法，2012年出任保安局副局長，2017年升任為局長。李家超任內最爭議事件，莫過於在2019年提出修訂逃犯條例，處理台灣殺人案，結果觸發大規模社會示威衝突。

鄧炳強於1987年加入警隊，2014年出任港島總區副指揮官，曾處理「佔中」運動，2018年升任警務處副處長（行動）。2019年11月，鄧炳強接替盧偉聰擔任警務處處長，領導警隊處理社會動盪，又將警隊口號改為「忠誠勇毅」，其勇悍作風獲同袍支持。2020年8月，鄧炳強在內共11名中港官員被美國財政部制裁，不能獲得美國銀行及公司的服務。



接替鄧炳強出任警務處長的蕭澤頤，1988年加入警隊，2019年11月升任警務處副處長（行動），一直被視為「未來一哥」人選，今次將提前一年接掌警隊。