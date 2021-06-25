染疫男地勤曾逗留採樣中心　變種病毒基因組與3印尼輸入個案吻合

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-25 16:09

新冠肺炎疫情反覆，連續16日「零確診」的記錄斷纜。一名在機場任港航地勤的27歲男子日前確診、源頭不明，並帶有L452R變異病毒株。衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，基因分析顯示27歲男子#11902變異病毒株屬Delta變異病毒株。 公共衞生化驗服務處以本港早前錄得的確診個案的基因組，與這個案的基因排序進行比對，結果顯示#11902的基因組與早前三宗印尼抵港的輸入個案（#11877、11878及11881）基因組吻合。根據初步調查顯示，#11902曾於三宗輸入個案抵港當日上午在接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

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衞生防護中心表示，與27歲男子基因排序吻合的三宗輸入個案，於6月11日上午乘坐CX798航班由印尼抵港，均帶有L452R變異病毒株，三人均為外傭。其中兩宗個案於香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心採集的樣本確診。

根據中心初步調查顯示，#11902曾於當日上午在香港國際機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。衞生防護中心指，正進一步跟進相關個案當中的可能傳播途徑。該確診個案的其他流行病學調查和接觸者追蹤仍然繼續。

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