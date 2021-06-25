消費券｜ZA Bank夥八達通推5000元獎賞　AlipayHK訂閱急增近3倍

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-25 18:14

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府早前公布電子消費券詳情，選擇電子登記的市民，最快可於8月1日，領取第一期2,000元的消費券。而4間電子支付營辦商於過去數月，已不斷就消費券推優惠吸客。 香港虛擬銀行ZA Bank今日（25日）宣布，與八達通卡合作推消費券活動，由7月1日起至8月31日，開立ZA Bank賬戶，即可獲18元現金獎賞。每消費一次即可抽取一次總值100元至5,000元不等的現金獎賞，即最高可獲5,018元現金獎賞。 AlipayHK昨日（24日）宣布，在政府公布電子消費券詳情後，部分用戶隨即急不及待決定訂閱AlipayHK「早鳥優惠」，較前一日訂閱消費券用戶數急升，短短24小時內急增2.8倍。

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合資格人士須為ZA Bank的新用戶

香港虛擬銀行ZA Bank今日宣布，與八達通卡攜手推出消費券活動，由7月1日起至8月31日，市民選用八達通卡領取消費券，並完成指定步驟，便有機會獲取ZA Bank加碼消費券。不過合資格人士必須成為ZA Bank的新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何ZA Bank的產品。

申請人士只須於推廣期內，使用開戶邀請碼【OCT5000】開立ZA Bank賬戶，即獲18元現金獎賞。而在ZA Bank後30日內，使用ZA Card在任何商戶消費一次，即可抽取一次總值100元至5,000元不等的現金獎賞，即最高可獲得5,018元現金獎賞。

ZA Bank 行政總裁許洛聖表示，新項目讓市民經八達通領取消費券，獲得更豐富優惠。同時，亦期待藉此項目，讓虛擬銀行進一步走進市民生活，為推動電子支付出一分力。

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政府公布消費券詳情後 24小時內早鳥獎賞訂閱急增2.8倍

AlipayHK表示，在政府公布電子消費券詳情後，部分用戶隨即急不及待訂閱，以AlipayHK領取5000元消費券。短短24小時內，數以萬計用戶決定將以AlipayHK領取消費券，而獲得30元「早鳥獎賞」，並第一時間獲得AlipayHK最新優惠，較前一日訂閱消費券的用戶數急升，短短24小時內急增2.8倍。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，AlipayHK夥拍近百間商戶，為用戶提供總值逾10億元獎賞，已令部份用戶「心郁郁」，再加上政府公布細節後，用戶一經比較後，因而立定決心訂閱，「『早鳥獎賞』訂閱急升，反應可謂相當踴躍，超出了我們的預期。」