新冠疫苗｜Delta病毒殺入社區　5.8萬人打針創新高　6宗不適送院

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-25 22:37

變種病毒殺入社區，一名機場地勤近日確診更高傳染力的新冠Delta變種病毒。疫苗接種計劃展開至今120日，截至今晚8時的過去24小時，有5.77萬人打針，創單日新高，當中61%為接種第一劑，累計有209萬人已接種一劑或兩劑疫苗。此外，昨日（24日）共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，當中1人要留院觀察，都是因接種後出現常見副作用。

政府公布已接種逾345萬劑疫苗，接種第一劑的人數約為209萬人，當中約117.9萬人接種復必泰疫苗人數，佔約56%；而接種科興的則有91萬人，約佔43%。當中136萬人已打第二劑，其中556,400打科興疫苗、803,900打復必泰疫苗。

逾3.5萬人打第一針

而截至今晚8時的過去24小時，共有約57,700人接種疫苗，創單日紀錄，當中有35,300人打第一針。接種復必泰的共有35,400人，而科興的則有22,300人。此外，有33,500人預約了接種時間。

1人留院觀察

截至今日零時零分，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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