新冠疫苗｜單日4.63萬人打針　昨11人因副作用送院　2人留院觀察

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 23:28

新冠疫苗接種計劃展開至今119日，政府公布已接種第一劑疫苗的人數已超過205萬人。截至今日（24日）晚上8時的過去24小時，共有約4.63萬人打針，當中約59%接種復必泰，41%接種科興，當中有3萬人是接種第一劑疫苗。此外，周三共有11宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們情況穩定，其中2人留院觀察。

政府指，接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約339.4萬劑疫苗，其中已接種第一劑疫苗人士數目約為205.6萬人，當中約115萬人接種復必泰，佔約56%。而接種第二劑的人士則約有133.7萬人。

逾3萬人打第一針

截至今日下午8時的過去24小時，共有約46,300人接種疫苗，較昨日增加5,700人。其中，逾3萬人打第一針，13,100人打科興，17,500人打復必泰。此外，約有32,800人預約接種時間，較昨日數字上升2,600人。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有11宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中7人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼