新冠疫苗｜中電逾1100人響應外展打針　成外展接種人數最多機構

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-25 18:09

為鼓勵市民接種新冠疫苗，政府早前推出外展疫苗接種服務。公務員事務局今日（25日）表示，外展隊由上周起一連4個星期五為中華電力職員及其家屬，接種科興或復必泰（BioNTech）疫苗，預計合共超過1,100人參與接種。屆時，該公司將是外展服務推出以來接種人數最多的機構。

公務員事務局局長聶德權和環境局局長黃錦星，今日到訪中電青山發電廠，與中電總裁蔣東強，視察中電職員透過政府外展服務，接種科興疫苗情況。提供外展接種服務的為源禾路體育館社區疫苗接種中心醫護團隊。黃錦星就感謝公共事業機構在防疫抗疫方面的努力，並呼籲不同界別和行業的相關企業和團體，鼓勵員工踴躍接種疫苗。

聶德權表示，公共事業機構的服務與市民大眾日常生活息息相關，而電力公司需要為市民提供全天候服務，工作人員經常要前往不同地點檢查和維修設施，亦要與不同客戶接觸和溝通。因此，接種新冠疫苗是十分重要，他又希望更多公共事業機構支持新冠疫苗接種。

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另外，公務員事務局自推出外展疫苗接種計劃以來，已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、大學和地區團體提供了外展疫苗接種服務。企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。

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