新一哥蕭澤頤：假新聞荼毒市民敵對警方　被捕女憂被姦自備避孕套

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-26 13:43

港府昨日（25日）公布高層人員人事變動後，「新一哥」警務處處長蕭澤頤今日（26日）會見傳媒。他被問會否修補警民關係時，強調不認同存在警民撕裂，只是在反修例期間「市民唔夠膽走出嚟支持我哋」。 他認為，敵對警方的市民是被「假新聞、假消息」誤導，直言有年輕女被捕人士向警員提供避孕套，要求對方如要強姦她請警員先戴上，形容「可以見到假新聞荼毒有幾深」。他稱警方會積極打擊「假新聞、假消息」，相信「假以時日更多市民明白我哋做警察嘅初心，其實最主要係想保障市民生命安全」。

「新一哥」警務處處長蕭澤頤今日（26日）會見傳媒。(梁鵬威攝)

蕭澤頤今日被問到上任後會否修補警民關係，又或會否針對「假新聞」作出動時，他形容本港近兩年充斥「假新聞」、「假消息」，更形容「整場黑暴是謊言共同體，包括831地鐵死人、新屋嶺強姦事件等」。

他舉例稱，過去兩年不少人稱年輕人若被捕，男的會被打，女的會被強姦，可證「假新聞荼毒市民」：「有女嘅年青人返到來（警署），直情畀咗個避孕套同事，話『如果強姦我要戴避孕套』，可以見到假新聞荼毒有幾深」。

「我不表贊同宜家嘅警民關係非常撕裂，黑暴期間係市民唔夠膽走出嚟支持我哋......亦明白有市民仍然敵對，但都係有假新聞、假消息......相信假以時日更多市民明白我哋做警察嘅初心，其實最主要係想保障市民生命安全」 警務處處長蕭澤頤

他重申，不認同現時警民關係撕裂，認為只是反修例期間市民「唔夠膽走出嚟支持我哋」。他認為，敵對警方的市民均受「假新聞」、「假消息」影響，故將來警民關係組會盡快澄清，有信心將來可爭取市民支持：「假以時日更多市民明白我哋做警察嘅初心，其實最主要係想保障市民生命安全」。

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