高官換人｜蕭澤頤首以「一哥」身份見記者　大談假新聞禍害

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-26 12:37

林鄭政府昨日（26日）公布高層人員人事變動後，接替鄧炳強出任警務處處長的新「一哥」蕭澤頤，會在今日（26日）中午12時會見傳媒。《香港01》將會進行直播。 原為警務處副處長的蕭澤頤出身警察世家，為人低調，他在英國留學後回流香港，1988年投身警隊，由督察做起，多年來側重刑事情報，近年晉身核心管治班子，仍會親自落場督師反罪惡。

警務處處長蕭澤頤今日到警察學院會見傳媒，他說，向尚有兩周便畢業的110名學員及逾30見習督察進行訓示，他稱自４年多前出任人力資源總警司起已有同類訓示，主要向他們解釋人事部不同服務，講解紀律重要性，以及分享他自己過去33年從警經驗，分享如何應付日常工作。

被問到會否修補警民關係？任內會否處理「假新聞」？他稱警隊無分派別，同樣是剛柔並濟、恩威並施，任何人犯法，警員都會盡力將其繩之以法，「對唔同人會有唔同方法處理」。

他形容「近兩年充斥假新聞、假消息，整場黑暴是謊言共同體，包括８３１地鐵死人、新屋嶺強姦事件等」，他又稱過去兩年年輕人被捕稱，男的會被打，女的被強姦，「有女嘅年青人返到來（警署），直情俾咗個避孕套同事，話如果強姦我要戴避孕套，可以見到假新聞荼毒有幾深」。

七一遊行等公眾活動，警方從來都考慮多個因素，包括國家安全、公共安全及秩序，以及他人的自由及權利，若有七一公眾活動申請亦會作獨立評估。

回應「police state」形容時，他稱相信機構及政府因材而用，需有能力執掌，警員優勢是紀律部隊，有組織能力。

據警務處網頁資料，蕭澤頤1988年投身警隊，由督察做起，多年來主要駐守前線，亦有擔任刑事情報職務。他在2007年晉升為高級警司，先後任職葵青警區副指揮官和機場警區指揮官，2013年更擢升為總警司，接掌九龍城警區，其後出任人事部人力資源科總警司。

他在職期間，曾赴美國史丹福大學，哈佛大學及北京清華大學及國家行政學院進修。蕭在2017年升任助理處長掌管人事部後「平步青雲」，2018年晉升為高級助理處長，接管行動處處長一職，2019年獲委任為副處長（行動） 。

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