新一哥蕭澤頤對外低調　近月頻督師反罪惡　回歸25周年活動成考驗

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-25 20:01

政府今日（25日）公布保安局局長李家超升任政務司司長，同時由警務處處長鄧炳強接任保安局局長，「一哥」之位由副處長蕭澤頤接任。蕭澤頤在履新時表明，未來工作目標，包括確保未來三場選舉、明年香港回歸25周年等重要活動均能安全進行。 新上任「一哥」對外形象較為低調，蕭澤頤出身警察世家，其父親為退休警長，留學英國回流後於1988年即投身警隊，由督察做起，警途側重刑事情報，近年晉身核心管治班子後，仍親自落場督師反罪惡，近月更頻密。

理大衝突中負責與理大代表商討

新上任「一哥」蕭澤頤，對外形象較為低調，於2019年反修例風波時，已執掌行動部，於6月9日第一場百萬人遊行後，蕭澤頤時任行動處處長，晚上現身夏愨道視察。衝突最炙熱之際接任「二哥」，上場便向同袍發內部發信，指已在多區檢獲武器，相信已瓦解針對警務人的組織，提醒警務人員在任何時間以團體形式工作，「請將所有同袍包括自己，安全帶回家」。

在前年理工大學衝突事件中，蕭澤頤負責會晤及聆聽理大校方代表的關注。不過，整場「踏浪者」行動中，蕭澤頤未有出席例行記者會，交由「落地」指揮官解釋行動。據了解，在風波趨淡後，蕭澤頤曾就警方與傳媒關係，會見各大傳媒機構代表，解釋前線憂慮。

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登場警宣傳片《守城》 有「體能王」之稱

蕭澤頤33年警途側重刑事情報，在反修例風波趨平靜後，自去年年中起，不時以打擊罪惡剋星姿態，親自落場督師反罪惡及掃毒。近月更頻密，最近一次在本月中「雷霆2021」行動，蕭澤頤聯同O記及機動部隊，在銅鑼灣一帶巡查酒吧等非法經營賭博及無牌的娛樂場所，拘捕接近200人。

蕭澤頤與鄧炳強同樣有「戲癮」，繼在警隊宣傳片《守城》中指揮策劃「打擊」恐怖分子，又在「防騙月」宣傳片《反詐時速》中客串出演教市民免墮騙局，他在內部有警隊高層「體能王」之稱，有掌上壓挑戰宣傳活動都活躍參與。

座右銘「天道酬勤」

蕭過往曾與傳媒分享，以「天道酬勤」為座右銘，來自在他駐守旺角警區時的經歷心得，當時該區出現連環爆竊及搶劫案，警隊安排全天候巡邏及監視，他會用工餘時間在旺角明查暗訪，終撞正疑人破案，他以自身經歷勉勵同袍，多一分耕耘多一分收穫。

出身警察世家 留學回港加入警隊

據資料，蕭澤頤出身警察世家，其父親為退休警長，留學英國回流後於1988年即投身警隊，由督察做起，主要駐守前線行動單位，主力擔任刑事情報相關職務，蕭於2007年晉升為高級警司，先後任職葵青警區副指揮官和機場警區指揮官，2013年年擢升為總警司接掌九龍城警區，其後出任人事部人力資源科總警司。

蕭在職期間，曾赴清華大學、史丹福大學，哈佛大學及國家行政學院修讀外地發展課程。蕭在2017年升任助理處長掌管人事部後「平步青雲」，2018年晉升為高級助理處長，接管行動處處長，2019年獲委任為副處長（行動） 。