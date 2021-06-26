荃灣海盛路智能停車場料下半年啟用　港府覓七幅地建自動泊車系統

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-06-26 14:20

本港汽車泊位不足問題，長期困擾駕駛者。運輸及房屋局局長陳帆今早發表網誌，提及本港智慧出行發展。陳表示，港府已物色到7個推展自動泊車系統項目的選址，其中首個位於荃灣海盛路的自動泊車系統項目，預期於本年下半年投入服務。根據運輸署早前提供的資料，連同傳統泊車位，整個停車場可提供約270個車位。

陳帆在網誌指出，希望日後可在政府和私人公眾停車場，推廣使用自動泊車系統。位於荃灣區的首個自動泊車系統項目，預期今年下半年投入服務。至於深水埗欽州街與通州街交界的項目，則計劃在今年內，向城市規劃委員會提出規劃許可申請。

為更有效運用空間以提供更多泊車位，陳帆指，運輸署亦正研究在其他合適用地加設自動泊車系統的可行性。

明年向立法會提交草案 設自動駕駛車輛新規管框架

至於自動駕駛車輛發展方面，陳帆稱，當局一直積極配合業界，在現行法規下進行自動駕駛車輛測試，由2017年起為相關車輛發出許可證，測試地點包括零碳天地、西九文化區、香港科學園、香港科技大學、大埔工業邨、香港空運貨站和生產力促進局等。

為進一步推動自動駕駛車輛在香港發展，當局建議為自動駕駛車輛設立新的規管框架，計劃於明年向立法會提交相關條例草案。另一方面，機管局現正計劃推展「航天走廊」項目，興建連接航天城與港珠澳大橋香港口岸人工島的橋樑系統。

機管局建自動駕駛運輸系統 延伸至東涌市中心

首階段會先使用電動車輛，最終計劃利用自動駕駛運輸系統，延伸至東涌市中心，加強整體交通網絡及容量，建立一個連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島的完整及環保交通接駁系統。

機管局亦計劃於港珠澳大橋香港口岸，分期興建自動化停車場，長遠預計可提供約6, 000個泊車位，供經由港珠澳大橋駕車來港，轉飛海外或訪港旅客使用，首階段計劃於2024年落成。