龍尾泳灘工程討論多年，支持者冀把該區打造成港版「台灣墾丁」，帶動經濟。泳灘未有確實開放日期，但在疫情下大美督成郊遊熱點之一，公眾假期的汀角路常現車龍，等候入停車場的車輛更多得倒灌出行車路。有附近居民曾打算自駕到大美督一帶放狗以往數分鐘的車程，以龜速前進下半途折返，花了近一小時。 有村長曾拉橫額支持發展泳灘，直言這是大多數村民的心願，既帶動旅遊業，亦減低玩水被蠔殼碎石割傷的危險性。他曾憂心太多遊客增加區內交通負荷，但認為「人會適應，明知道咁多車咁塞，一係早啲去，一係唔好開車去」。 記者：勞敏儀 攝影：余俊亮、鄭子峰、楊凱力、洪業銘

龍尾灘系列報道

龍尾灘成人工沙灘 「灘主」五年後重遇管海馬 捍衛僅餘生物樂園

龍尾灘變「港版墾丁」？居民常陷塞車之苦 憂泳灘開放增區內負荷

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提起大美督，先想起踩單車、放風箏、BBQ，日後將多一個刊憲泳灘。龍尾灘保育還是發展，爭論多年，有多名時任建制派區議員支持理據是無法在區內找到沙灘讓兒子游「龍舟水」、大埔區有強烈民意支持興建沙灘，希望把龍尾打造成「台灣墾丁」。

當年曾有村民拉橫額支持發展泳灘，當中包括現任大美督村村長黃仁生。由出世至今在這條村落居住逾60年，見證它的變遷。「好多村民都想要個沙灘」，他稱在發展前民政處曾諮詢龍尾灘附近村落意見，超過7成人支持，並解釋泥灘上有太多碎石，也容易被蠔殼割傷，「如果政府願意花財力物力，將石頭執晒，已經好好。可以整啲警告牌，唔可以走咁出。」黃仁生自言也是愛海洋生物的人，認為龍尾灘非完全被發展，相信某處有工程，原本居住的生物可遷往別處，「成個灣咁大，唔係一定要喺呢度，唔會完全滅絕」。

大美督村村長黃仁生是原居民，表示「好多村民都想要個沙灘」。（余俊亮攝）

飽受塞車之苦 居民假期減外出避車龍

令村長擔心反而是區內交通，皆因目前近龍尾灘只有一個停車場，內有數十個私家車或小型貨車車位，部分更不收費。當區區議員蘇達良表示，龍尾灘幾乎是汀角路的巷尾，鄰近巴士總站，附近也有不少食肆及燒烤場，周末交通近乎癱瘓，農曆新年後有數天由龍尾灘塞到大埔工業邨，也曾有救護車無法入區，只能報警疏導交通。他亦留意到區內停車場因部分不用付費，至少有十多部車長泊，假期等候入停車場的車輛塞在汀角路，有人選擇違泊，亦阻礙巴士入站，擔心開放泳灘後進一步增加整體車流量。

汀角村居民Sue（左）說「開車出去買餸，都要排隊入嚟，係一個困擾」，擔憂日後泳灘開放，交通問題更嚴重。（余俊亮攝）

疫情帶動大美督一帶人流及生意，居民出行更難。在汀角村居住8年的Latte（化名），假期時在大埔中心等小巴回家，基本上無法上車；近月假期曾打算自駕到大美督放狗，明明是數分鐘的車程，遇上大塞車後無奈折返，前後卻用上近一小時，日後或要考慮假期時少外出，「驚有排都返唔到屋企」。

同住的Sue曾反對龍尾灘發展，但其住附近的妹妹常期待泳灘落成，相信有助帶動區內商機，更曾想過開一間士多。交通問題加劇，Sue發現妹妹的支持度開始動搖，「開車出去買餸，都要排隊入嚟，係一個困擾」。

疫情下帶動大美督人流，不少人到泥灘掘蜆。（鄭子峰攝）

增行車線及交通燈協調交通

新泳灘內的收費停車場將為該區增加約70個私家車泊位，土木工程拓展署將在汀角道東行線近龍尾泳灘增設一條行車線方便右轉車輛進入停車場，亦在汀角路近停車場出入口設置交通燈號，協調龍尾村、停車場及汀角路東西行的交通，相信應足夠應付未來交通需要，署方又引述運輸署資料指，在一般情況下汀角路在假日期間車流量尚未飽和，交通較平日繁忙，但近月因疫情關係，大量市民於假日期間前往郊區遊玩，令近大美督的一段汀角路特別繁忙，警方已加強警力維持交通秩序及執法。

蘇達良認為，增設的行車線及交通燈只是方便等候進入停車場的車輛不會堵塞前往大美督的車路，整體車流量仍會增加，對紓緩區內交通負荷幫助不大。

文太多年後帶子女重遊舊地，認為水質大不如前，「附近有遊艇都會排污，你夠唔夠膽游呢？」（鄭子峰攝）

居民：想要沙灘只是藉口

地產廣告以「龍尾泳灘就嚟開」、「龍尾泳灘景」為龍尾村租盤的賣點，有地產經紀透露近月不少租客為泳灘而來。20年前搬入龍尾村的Annie，指當年經紀已把未興建的泳灘作賣點，但當時只是為了養狗搬入郊區，也沒有太在意；其後民政處落區諮詢居民意見，大家的反應只是「終於要起了」，直至2012年參與守護龍尾大聯盟在政總草地舉行的守護龍尾集會，才開始了解龍尾灘發生了什麼事。3年後，她加入「龍尾學堂」成為生態導賞義工，是唯一的當區居民，曾夜探龍尾這個生物世界，直至動工一刻，心情沒有太悲哀，期盼是兩年的導賞，保育的種子可在參加者中萌芽。

Annie認為，村民想要一個沙灘只是藉口，只要交通工具可達，去沙灘並不困難，「唔通要做到7-11咁先叫方便？」居於圍下村20年的Bonnie也不希望因一個沙灘把灘上生物趕盡殺絕，又指這個沙灘「只是外面的人想要，不是居民想要」。

文太嘆言，泥灘上的大蜆被掘走，多剩餘「BB蜆」。（鄭子峰攝）

記者連續兩個周日到訪龍尾灘，遊人不絕。從前愛到大美督踩單車、近30年未再踏入龍尾灘的文太早前帶子女重遊舊地，第一反應是「點解變成咁樣㗎？」，感覺美好的事物一下子被擄走。她憶述，以前徒手已挖到大蜆，現在泥灘上多剩餘「BB蜆」，嘆言「陰公囉！啲人好似飢不擇食，連BB都唔放過」。記憶中的龍尾灘將成泳灘，文太認為水質大不如前，「附近有遊艇都會排污，你夠唔夠膽游呢？」市民余先生也認為，泥灘的水質混濁，對日後泳灘水質有保留，「點會突然之間呢邊污糟，嗰邊就乾淨」，游水會選擇去西貢。

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土拓署：海水大腸桿菌含量大幅減少

龍尾是吐露港內海中的內海，水流十分緩慢，污染物容易停滯在泳灘，早年被揭海水大腸桿菌含量驚人。土木工程拓展署表示，把一段蘆慈河和一條排水渠的現有出口移離正在興建的泳灘，以改善水質；同時龍尾一帶的村屋接駁到公共污水渠的比率已達99%。署方今年初在泳灘範圍抽取海水樣本化驗，與環保署於2017年同期所收集數據比較，發現大腸桿菌的含量大幅減少，但沒有透露減少含量數據。環保署會在所有工程完畢後設置採樣站，抽取水樣進行檢測，以確定新泳灘的水質達標情況。