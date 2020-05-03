曾錄得逾400種海洋物種的大埔龍尾泥灘，民間十年捍衛戰守不住這片生物樂園，經逾兩年搬沙填海工程，人工泳灘雛型漸成。工程如火如荼地進行，政府爭取今年泳季完成泳灘及大樓的建造工程，工程外亦是一片鬧哄哄，不少人帶齊工具掘蜆、蠔等，潮退時成另一片「工地」。 人稱「灘主」的關祝文，為這片泥灘投放十多年光陰進行生態調查，重遊舊地時遇上5年不見的易危物種BB管海馬，興奮得一再回望這個熟悉面孔，但心裏盡是憂心，希望工程及早完結、市民不要趕盡殺絕，還僅餘泥灘上的生物一點喘息空間。 記者：勞敏儀 攝影：余俊亮、鄭子峰、楊凱力、洪業銘

龍尾灘系列報道

龍尾灘成人工沙灘 「灘主」五年後重遇管海馬 捍衛僅餘生物樂園

龍尾灘變「港版墾丁」？居民常陷塞車之苦 憂泳灘開放增區內負荷

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抗爭十多年終於動工 因疫情延誤

15年前的施政報告，已把龍尾人工沙灘列為25項優先工程項目，環評報告指該處只有23種生物，生態價值低。其後十數名保育者組成的「龍尾戰隊」，發現這個小泥灘竟藏有逾400種生物，當中包括管海馬、海龍、斑砂海星和海牛等。與政府角力多年，甚至提出司法覆核，還是無阻改建成200米長沙灘的事實，與附近村落只有一條馬路之遙。

土木工程拓展署在2018年初正式展開工程，預計去年上半年完工，但時間表一再延遲，至近日回覆指現正進行泳灘建造的填沙工程及鋪設停車場路面工程；泳灘大樓工程的上蓋結構已大致完成，正進行內部裝修及機電設備安裝工程，惟工程進度受到新冠肺炎疫情影響，在建築材料供應及其他方面亦出現延誤。

龍尾泳灘正進行填沙工程及鋪設停車場路面工程，泳灘大樓工程的上蓋結構大致完成，正進行內部裝修及機電設備安裝工程。（余俊亮攝）

市民亂掘海灘 帶走海膽海星

工程遲遲未完，疫情下又帶來另一班「不速之客」，在工程外的龍尾灘不少市民帶膠桶及鐵鏟掘蜆，附近士多也有工具出售。即使是附近居民也來找食材，也不擔心食安問題，「食完唔會肚痛、洗乾淨就可以啦，你出去買都唔知乾唔乾淨」、「好食過街市嗰啲」，更有人帶走海膽、海星等，笑言「帶返去玩下」。

在龍尾灘工程範圍外，關祝文首次遇上管海馬，成近年生態調查一個喜訊。（余俊亮攝）

5年後 重遇管海馬

關祝文心裏不是滋味，別人趁潮退時把握掘蜆的最佳時機，他默默帶著相機，在遠離人群的混濁水中尋找熟悉的面孔，膠桶蓋上的海葵、幾乎藏身在沙下的斑砂海星，若非灘主引導，通通擦身而過，「鐘意咗就好難返轉頭，喺呢度尋寶好似個mission，永遠唔會完」。正與記者討論水中鐵籠之際，他突發現鐵絲上有一隻身長不足3厘米的管海馬幼體，早在2009年也是他最先發現這片泥灘上有管海馬出沒，但上一次見面已是5年前、在現有工程範圍內，忍不住一再彎腰回望及拍照記錄，心情亦喜亦悲。「永遠夏天係我最大恐懼」，他擔心珍貴生物即使沒有被察覺及帶走，也會在人類在不為意下趕絕，「我要將要求一層層降低，無咗個主要繁殖場，希望快啲完工、遊客去另一邊玩，畀返個空間佢哋」。

多年前因好奇心與龍尾灘結緣，見盡其盛衰變遷，大片天然泥灘將成人工泳灘，只能繼續守護工程外的小小生境，兩年間水質大不如前，不少物種或已搬家，對上一次見到蝦虎魚是前年夏天，剩下多是頑強物種，如甲殼類、海蟹、海星、海膽等，估計該處剩餘物種只有龍尾灘全盛時期的兩成，但人類的貪婪再向他們「開刀」，只能掙扎求存。

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關祝文嘆息「見到得意就想擁有本性，都幾自然」，有人用水樽捉起魚蝦蟹帶走，或放在路邊任由自生自滅、把海膽丟上岸，或是將海星帶走煲湯，「一係玩，一係覺得可以食，似乎對中國人嚟講，免費又食得就唔好浪費，就算明知水污糟都無有怕，好難改變」。學習與身邊小生物共處是重要一課，他只能以勸導及身教令他們明白重要性。

自嘲是「蟻民」的他，靠影像記錄，告訴別人這裡曾有一個龍尾灘，待泳灘建成後，還要再監察剩下多少物種，繼續當這裡的守護者，「呢個係我畀佢嘅承諾，亦係向自己負責。如果無感情，好難繼續做落去」。

潮退時較易遇上飛白楓海星，記者視察期間發現有市民把海星帶走。（余俊亮攝）

被遷移管海馬消失於汀角東

政府當年提出「汀角＋」（汀角海岸生態保育計劃），將龍尾與汀角SSSI之間的汀角東納入補育計劃以作補償，並搬遷受影響的海洋生物到汀角東，當中為兩隻雌性管海馬套上印有編號的頸環。

土木工程拓展署承認，在監察過程中魚類專家沒有發現被搬遷的兩隻管海馬，考慮到汀角東是一個開放的自然環境，管海馬或已離開汀角東水域。發言人指出，有否發現被搬遷的管海馬不是考慮搬遷成功的唯一因素，魚類專家曾多次發現其他健康的管海馬，亦無發現任何受傷或身亡的管海馬，故專家認為監察結果反映汀角東水域適宜管海馬居住，亦證實搬遷管海馬到汀角東水域是一個可行計劃。發言人又指，鎖定五種目標海洋生物（則蝦虎魚、魨魚、海星、海膽及海參），透過量度搬遷後的生態系統內的物種種類及其數量，與其在搬遷前的基線情況比較，認為汀角東的生物多樣性和海洋生態保持穩定。

署方又指，「汀角+」目標是加強汀角具特殊科學價值地點及汀角東的生態保育工作；提高公眾對沿海生態價值的認識；及檢視該地區的教育價值。翻查過去兩年漁護署舉辦「汀角+」活動，曾舉辦汀角生態共賞日、海岸清潔活動、汀角+大使計劃，還有攤位遊戲、工作坊及攝影比賽得獎作品展等。

假日期間，不少人在龍尾灘工程範圍外觀賞生物，甚至掘蜆帶走。（余俊亮攝）

「 影響範圍太廣，根本無辦法有一個完整補償。（政府）搬完就done喇，確實汀角有幾多物種，無人知道」，關祝文認為若搬遷的地方沒有同類，基本上是九死一生，對原生物種也構成壓力，唯一慶幸是汀角東環境相對安全，受工程污染影響較少，只期望被搬家的管海馬獲天憐。

守護龍尾大聯盟成員李少文同樣認為，汀角東有什麼物種、數量有多少也不知道，把生物遷移後無法辨別是原生還是移居，根本無法評估成效；若以開放自然環境及該處有健康管海馬為由，掩飾無法找回被搬遷的管海馬事實，認為是不負責任的說法，也失去環評精神。對於 「汀角+」的補償，他也只能一笑置之。