岑子杰斥政府把房屋商品化　潘焯鴻批陳帆無能促下台

關注基層住屋聯席和關注綜緩及低收入聯席今天（2日）舉辦「基層住屋及失業議題論壇」，社民連岑子杰、民協何啟明、希望聯盟潘焯鴻和「國舅」楊偉業應邀出席。 岑子杰批評政府視房屋為商品，房屋規劃與香港人的房屋需要背道而馳，「點解地鐵上蓋全部係豪宅、全部人都係有車（私家車）出入，需要交通配套嘅朋友反而愈住愈遠」。潘焯鴻批評運輸及房屋局局長陳帆是房屋問題的癥結所在，認為陳帆下台是解決房屋問題的第一步。

潘焯鴻促陳帆下台。（盧翊銘攝）

岑子杰促善用棕地建屋

論壇邀請所有原本已報名參選立法會九龍西直選的參選人出選，最終有四名參選人出席，包括岑子杰、何啟明、潘焯鴻和楊偉業。岑子杰批評香港房屋並非為香港人而興建，一直興建大量香港人無法負擔的樓宇單位，指香港人不需要明日大嶼，而是善用棕地建屋。

岑子杰批評政府視房屋為商品，房屋規劃與香港人的房屋需要背道而馳，地鐵上蓋只興建豪宅，一些需要地鐵作交通配套的基層，卻要居於距離地鐵站甚遠的地方，「點解地鐵上蓋全部係豪宅、全部人都係有車（私家車）出入，需要交通配套嘅朋友反而愈住愈遠」

潘焯鴻表示，不認同政府以閒置土地興建過渡性問題，指熟地應用作興建永久居屋。潘焯鴻又表示，認同以政府以《土地收回條例》收回發展商土地建屋，他批評陳帆在房屋和運輸政策表現「無能」，認為陳帆下台是解決居屋問題的癥結。

何啟明認為，香港的房屋問題從來是分配問題。（盧翊銘攝）

何啟明指房屋問題屬分配問題

何啟明認為，香港的房屋問題從來是分配問題，他指香港的房屋供應共可提供270萬個單位，但香港只有240萬家庭，認為政府應解決居屋分配問題。他又認為政府應以軍事用地建屋，他舉例指出現時的麗閣邨就是前軍營，他又反問為何地鐵上蓋不是興建居屋。

有「城邦國舅」之稱的楊偉業則說，香港政府應向每一名在香港出生的香港人派發一間公屋，並取消公屋的入息審查。

岑子杰批評政府把房屋商品化。（盧翊銘攝）