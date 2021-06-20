屯馬線｜潘焯鴻視察紅磡站新月台揭四大問題　疑施工差致路軌積水

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-20 22:36

港鐵紅磡站擴建部分過去捲入工程醜聞，新月台今日﹙20日﹚終於正式啟用。有份參與紅磡站工程的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻，今午到新月台視察後，批評月台仍未完成執漏，當中日後往烏溪沙方向的月台，路軌位置更明顯出現積水，懷疑連續牆施工差劣，令滲水問題未解決，日後除了增加保養成本，更可能令紅磡站的壽命未如預期般達120年。

潘焯鴻又懷疑，路軌上方的廢氣吸槽，未有安裝阻尼器﹙damper﹚，列車一旦發生火警，可能影響抽風能力，危及乘客安全；他稱路軌上方有位置未完全遮蓋鋼筋，只塗上防鏽油，仍然依稀可見鋼筋的外形；亦有月台地板出現鏽跡，懷疑是過往滴鏽水所致。他批評雖然月台延遲兩年啟用，情況卻仍然不及格，「我覺得成班人都唔及格，港鐵管理根本係失效。」《香港01》正就相關問題向港鐵及運輸及房屋局查詢。

潘焯鴻：往烏溪沙站方向路軌六成地方漏水

紅磡站工程屢次牽涉工程醜聞，如鋼筋被剪短、大量工程紀錄遺失、有設計被擅自改動等，在各種問題下，最終屯馬線無法如期通車，去年亦只能分段啟用至啟德站，最終延至下周日（27日）屯馬線全線通車，今日先啟用紅磡站的屯馬線新月台。

潘焯鴻過去被視為工程醜聞的「​吹哨者」，他今午到紅磡站新月台視察，重回到當日工程醜聞的起點，並指出多個仍未解決的問題。

▼屯馬線紅磡站▼

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滲漏海水可致鋼筋生鏽、石屎剝落

潘指出，前往烏溪沙站方向的路軌範圍，有明顯漏水問題，目測六成地方漏水，出現明顯積水。他解釋，紅磡鄰近海邊，意味水位較高，然而紅磡站的連續牆手工差劣，過去曾目睹有裂縫，結果地下水經裂縫進入站內。他直言相關問題難以解決，雖然未必直接引發意外，但海水屬於鹹水，鋼筋容易生鏽，繼而膨脹，令石屎剝落，推高保養成本，而且縮短該站壽命，可能未達目標內的120年。

天花廢氣吸槽欠阻尼器影響抽風

滲水問題以外，潘焯鴻觀察路軌對上的天花位置，發現路軌天花廢氣吸槽未有安裝阻尼器﹙damper﹚，可能影響抽風系統。他解釋，當列車發生火警時，廢氣吸槽會抽走廢氣，阻尼器的作用是令到設備向單一方向抽風，一旦未有安裝，可能有部分廢氣未能抽走，構成一定危險，認為港鐵應就此解釋，是否有新設計。

天花鋼筋未全遮蓋 更現裂紋

與路軌天花廢氣吸槽相近的位置，潘焯鴻在往烏溪沙方向的月台發現，有一處的鋼筋未有完全遮蓋，只塗上防鏽油，如仔細看，部分石屎更出現少量裂痕，「明顯地有鋼筋無cover，即係鋼筋同石屎面黐住咗，所以導致鋼筋鋪排嘅嗰個形狀，好似一格格豆腐格咁樣。」

有一處的鋼筋未有完全遮蓋，只塗上防鏽油，導致出現鋼筋鋪排的形狀。（鄭子峰攝）

部分地磚現生鏽痕跡

在月台位置，潘焯鴻發現部分地磚顏色不一，甚或出現生鏽痕跡。他估計，部分人造石磚之前出現污跡，經清潔劑洗刷後顏色有變；另外，部分位置的天花可能滴出鏽水，滲進石磚，一旦出現相關情況，就無法修復，認為承建商有責任更換，港鐵「唔應該收貨」。

除了較嚴重的工程問題，在扶手電梯，潘焯鴻亦發現其他問題。他指旁邊的玻璃需貼上膠條，以免玻璃膨脹時互相直接碰撞；然而現時並未全部貼上膠條，又或有部分已經鬆脫。現場可見其中一條正「條條揈」。

潘焯鴻批評質量並不令人滿意，港鐵花了兩年修補，卻未完成執漏，「本身擺咗成兩年時間，用咗咁長時間去執修呢，結果依家都係咁嘅水平呢，我覺得成班人都唔及格，港鐵管理根本係失效。」他直言，滲水等問題相當明顯，不理解為何政府會「收貨」。他又認為，港鐵行政總裁金澤培上任後，並未能履行執漏工作，形容其管理層「完全唔得」，並對醜聞出現兩年至今，未有任何一個人需負上法律責任而感到失望。

潘焯鴻預期，暫預料明年啟用的組磡站過海段月台，工程問題如滲水等會更嚴重，而且會目睹更多修補過的痕跡，了解加固情況

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