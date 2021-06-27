大灣區青年就業推半年　2800空缺僅10%入職　羅致光促趕發展列車

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-27 10:28

港府今年初推出「大灣區青年就業計劃」，逾2,800個空缺中，僅超過300人入職，招聘率約一成。勞工及福利局局長羅致光力谷年輕人參與計劃，強調大灣區生產總值近17,000億美元，發展潛力巨大，更稱「心中既要有香港，亦要有大灣區。」

政府今年1月8日推出「大灣區青年就業計劃」，提供2,000個月薪至少18,000港元的職位。截至本月24日有逾370間企業提供超過2,800個職位空缺，一半為創科職位，羅致光在網誌形容申請相當踴躍，有超過300名成功申請者已經入職，獲聘的畢業生最遲須於今年8月入職。

他重申粵港澳大灣區生產總值接近17,000億美元，是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，發展潛力巨大，香港年輕人不應錯過大灣區發展的高速列車。羅致光又提到，香港是國家的一部份，「我們心中既要有香港，亦要有國家；在思維上，香港是大灣區的一部份，我們心中既要有香港，亦要有大灣區。」

羅致光表示，香港年輕人不應錯過大灣區發展的高速列車。（資料圖片）

計劃供在2019年至2021年期間獲頒授學士或以上學位的畢業生申請，到大灣區內地城市工作。特區政府會按企業聘用的每名畢業生，發給企業每人每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。

另外，2014年推出的「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，通過購買服務的方式，資助合資格的香港長者可選擇入住這兩間院舍，現時共有145名參與計劃的香港長者入住。羅致光表示，從勞工及福利局的角度，粵港澳大灣區的發展藍圖，可以說是從老到少都提供新機遇，在福利範疇，面對人口高齡化，期望在推動樂齡科技應用和養老事業發展方面，發揮粵港澳大灣區的協同效應，所指的是把握大灣區規模從而達至優勢互補的協同效應，在人力範疇，港府鼓勵香港年輕人應充分把握粵港澳大灣區發展的機遇，切勿固步自封。

羅致光稱，下周四（7月1日）是回歸第24周年，適逢中國共產黨建黨100年，回顧歷史祖國與香港的發展一直血脈相連，密不可分，從人口角度香港在上世紀60年代初的人口增長主要來自內地；從經濟角度自70年代國家改革開放香港工商界到內地投資興業，至國家經濟騰飛，香港方方面面都受惠於背靠祖國的優勢。國家構建新發展格局、深化粵港澳大灣區建設、實施「十四五」規劃，更為香港創造了不容錯失的重大機遇。