大灣區青年就業計劃約八成月薪1.8萬　騰訊、羅兵咸永道榜上有名

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-14 19:20

新冠肺炎疫情下，本港失業率一路上升至7.2%，創下17年最高紀錄。政府早前推出「大灣區青年就業計劃」，讓本地畢業生到大灣區內地城市工作。勞工處指出，截至2021年2月28日，共有204間企業就計劃提供1512職位，當中1295個空缺通過審批在港招聘。招聘公司包括羅兵咸永道、騰訊、華為技術等等，79%的職位月薪都未1.8萬元，14.9%的職位月薪在1.8萬至2萬之間。 另外，疫情期間本港透過工作假期出國的人數也明顯下降，不過英國、澳洲及日本，仍有過百名青年前往。

（立法會文件截圖）

已批核1295職位 羅兵咸永道及其相關機構招聘146職位

勞工處指，截至2021年2月28日，共有204間企業就「大灣區青年就業計劃」提供共1,512個職位空缺以申請參與計劃，當中有721個一般職位及791個創科職位；秘書處已批核及刊登1 295個職位空缺。

羅兵咸永道及其相關機構在港招聘職位最多，達146個，騰訊居於第二招聘73個職位，金山電子(香港)及其相關機構則列第三，招聘72個職位。

1025個職位月薪達1.8萬元。

近八成月薪達1.8萬 僅2人月薪超2.4萬

在招聘的1,295個職位中，79.1%(1025個)的空缺月薪達到1.8萬元，14.9%（193個）空缺月薪在1.8萬至2萬之間，所有職位中，月薪在2.4萬以上的僅有2個。

另外，政府從防疫抗疫基金撥款3.76億元以推行計劃，當中包含發給僱主的津貼開支預算3.6億元，和宣傳推廣開支預算400萬元，有關撥款並不在《撥款條例草案》或政府一般收入帳目預算的範圍內。

工作假期人數在2020年減少，不過仍有660人赴英。（立法會文件截圖）

疫情下仍有660人千萬英國工作假期

另外，往年大熱的工作假期計劃，今年數字有所下降。不過2020年，仍有660人前往英國工作假期，位列第一，另有519人透過工作假期前往澳洲，位列第二，另外有142人透過計劃前往日本，位列第三。