大灣區青年就業　增空缺至逾2300　PwC騰訊滙豐各推逾百空缺

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-06 19:34

特首林鄭月娥今（6日）出席活動時表示，政府推出的「大灣區青年就業計劃」，截至上月30日，已有321間企業提供2,394個職位空缺，比原本預計的2,000個職位多。 現時職位數目已超出原本名額，若最所有職位都成功招聘，會否涉及額外公帑？ 勞工處回覆查詢時指，參與機構須在取錄員工後呈交申請表作審核，按先後次序分配，先到先得。當局指會適時對計劃作出檢討，包括檢視津貼名額是否足夠，現時未有需要增加名額及撥款。 勞工處資料亦顯示，羅兵咸永道及其相關機構、騰訊及滙豐銀行各已提供逾100個職。

林鄭表示，截至上月30日，「大灣區青年就業計劃」下共有321間企業提供2,394個職位空缺，比原本預計的2,000個職位多。（會議截圖）

林鄭表示，截至上月30日，「大灣區青年就業計劃」下共有321間企業提供2,394個職位空缺，比原本預計的2,000個職位多，當中有1,267個屬創科職位，亦較原本預計的700個多。

勞工處：暫未需增加名額及撥款 會適時檢視

現時職位數目已多較原本名額多出300多個，由於津貼涉及公帑，若最終所有職位都成功招聘，會否涉及額外款項？勞工處回覆指，參與機構須在取錄畢業生後向秘書處呈交「津貼初步申請及住宿安排申報表」作審核，有關津貼名額會按秘書處收到申報表的先後次序分配，先到先得。

勞工處續指，處方會密切監察計劃的推行情況，並適時對計劃作出檢討，包括檢視津貼名額是否足夠，但現時未有需要增加名額及撥款。

PwC、騰訊、滙豐各推逾百空缺

勞工處資料顯示，截至上月30日，有9間企業提供逾50個職位空缺，當中，羅兵咸永道及其相關機構、騰訊及滙豐銀行更提供逾100個職。

職位類別方面，逾半是專業人員，其次是輔助專業人員（550個約佔22.97%）及經理及行政級人員（440個佔18.38%）。另有少量漁農業熟練工人、工藝及有關人員的職位。