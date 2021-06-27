市建局研「小區規劃」重建兼善里　深水埗市區更新範圍涉16公頃

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-27 16:50

市建局行政總監韋志成今日（27日）發表網誌，重提重建長沙灣兼善里。他表示，發展該區如「開倒車」，因現存樓宇已接近現行規劃和法規所准許的發展密度，以可重建的地盤面積計算，料新建單位比需調遷的戶數還要少1,100個，且收購及補償支出將近100億元。 他透露，規劃團隊積極運用新系統，為深水埗小區尋求市區更新的突破，又透露目前深水埗「小區規劃」方案正在詳細設計階段，涉及的「市區更新」範圍達到160,000平方米，即等同16公頃或維園的八成面積，規模相當巨大。

URIS系統可協助審視深水埗兼善里樓宇群一帶樓宇的市區更新機遇，包括將合適的政府土地納入發展計劃的可行性。（市建局圖片）

過去曾有長沙灣的兼善里業主，要求市建局重建該區。韋志成今天在網誌重提事件，指從發展角度而言，發展該區如「開倒車」。

料只重建兼善里開支達100億

他解釋，兼善里現存的樓宇，已接近現行規劃和法規所准許的發展密度，倘以可重建的地盤面積計算，料只能提供約1,000個新建住宅單位，相較估計現有住戶（包括劏房）多達 2,100 伙，即還要少1,100伙。假設住宅自住業主可獲每平方呎約1.8萬元收購價，單是收購兼善里範圍樓宇所涉及的收購及補償支出，將會接近100 億元。

透過URIS系統內的安置單位資料庫，可看到土瓜灣重建項目附近一帶安置單位的供應情況，例如圖中正顯示右方的紅磡邨，不同樓層可用作安置單位的資料。（市建局圖片）

深水埗市區更新範圍達1.6萬平方米

韋志成表示，規劃團隊開發了「市區更新資訊系統」（URIS）。規劃團隊運用URIS系統，嘗試為深水埗「小區」尋求市區更新的突破，透過分析土地用途，審視樓宇群附近是否有適合的政府土地和社區設施，可納入「小區規劃」的發展計劃內，以一併審視重新規劃的可行性。

他表示，目前深水埗「小區規劃」方案正在詳細設計階段，涉及的市區更新範圍達到160,000平方米。換言之，有16公頃的深水埗舊區範圍都納入重建更新研究範圍。韋志成指，團隊正應用URIS系統，就該小區內的道路連接安排、行人路暢達性、樓宇通風等作深入技術評估，改善重建方案。

韋志成亦指，未來URIS系統會繼續優化，包括與政府構建中的「空間數據共享平台」合作，以提取更多元化的實時地理和空間數據。