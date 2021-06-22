市建局擬要求政府提高借貸上限　西灣河黃大仙重建料涉600幢大廈

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-22 18:57

市建局早前透露為未來5年制定歷來最龐大的業務綱領，料未來支付的收購開支及建築費用總成本將逾1,000億元。市建局行政總裁韋志成今日（22日）在立法會發展事務委員會指，會向政府尋求提高借貸上限，亦會聘請財務顧問研究方案。至於市建局研究重建西灣河和黃大仙，將涉及共500至600幢大廈，期望1年內完成。

市建局主席周松崗於會議上指，市建局於未來一至兩年有足夠資金，但於2023/24年起會考慮融資。市建局行政總裁韋志成指，需要支持未來開支，今年會聘請財務顧問研究向外融資方案。他估計於數年後將出現負現金流情況，最高額度可超過130億元，現時政府借貸上限為60億元，會先要求政府提高借貸上限。

黃偉綸：研向市建局提供土地發展

而融資方面會考慮現金流情況，而未來融資道會包括發債和向銀行借貸。發展局局長黃偉綸指，政府對市建局擬上調借貸上限的態度正面，亦會研究向市建局提供土地發展。

發展局局長黃偉綸指，市建局已完成油旺地區規劃研究，正與政府商討執行細節。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸指，市建局已完成油旺地區規劃研究，正與政府商討執行細節，而政府與市建局亦積極探討個別重建項目。至於市建局早前指已啟動兩個全新的初步項目可行性研究，分別覆蓋西灣河和黃大仙。市建局指將涉500至600幢大廈，期望1年內完成。而市建局與香港平民屋宇公司的大坑西新邨重建項目，預料今年第3季呈交城規會。