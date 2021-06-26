韋志成：市建局暫不尋求政府注資　對發展郊野公園持開放態度

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-26 13:00

市建局行政總監韋志成今（26日）早在商台節目表示，政府未來有適當機會時，考慮於郊野公園撥出少量地方作發展。韋志成表示，個人對發展郊野公園邊陲地帶建屋持開放態度，認為郊野公園不是以科學方法劃出界線，如果市民享用不到邊陲地帶，而有關地帶無生態價值，便是浪費，重新發展是有效運用。 他表示，現時市建局的資產淨值有470多億元，形容今年是「收成期」。他預料當局未來5年支付的收購開支及建築費用總成本將逾1000億元，需要向外融資，不希望政府注資。

韋志成表示，現時市建局的資產淨值有470多億元，形容今年是「收成期」，預料至明年初會有100多至200億資金，可開始作收購。（資料圖片／張浩維攝）

韋志成表示，現時市建局的資產淨值有470多億元，形容今年是「收成期」，預料至明年初會有100多至200億資金，可開始作收購。近年市區更新方法轉為規劃主導，為未來5年制定歷來最龐大的業務綱領，料未來5年支付的收購開支及建築費用總成本將逾1000億元。他估計3年後仍進入負現金流，最大達至130至140億，他預料當局需要向外融資，會聘請財務顧問研究長遠規劃，不希望政府注資。

市建局早前公布大坑西新邨重建計劃詳情，將提供3,300個單位。韋志成表示，市建局負責建築費用，預料涉100億，指項目有2000個是首置單位，預料受市民歡迎，希望一地多用下，找到更多不需收購、可提供更多首置單位的項目。被問到市建局日後會否提供公屋及居屋，韋志成指，如果興建公屋及居屋，由於以平價出售，認為財政上難以支持，因此暫時認為要與房委會及房協作分工，市建局提供市場單位。

韋志成又稱，市建局將推出新的「需求主導」重建計劃試點項目，以往最大問題是針對個別樓宇，對整個區規劃有限制；新構思會以規劃先行，每次做小區更新研究時，會了解業主意願，再將有關資訊融入規劃考慮其中因素，如果認為樓宇未到重建階段，會提供復修意見。對於樓宇排水系統維修資助計劃上月起開始申請，韋志成表示，目前收到不足100個申請。

被問到是否支持明日大嶼計劃，韋志成稱，土地問題需要多管齊下解決，認為啟動相關研究是非常好，未來亦不應只停留規劃，需要有一定規模的土地儲備。