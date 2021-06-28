馬會招募25賽事見習學員　15歲可申請　不限身高　但體重有要求

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-06-28 00:00

香港賽馬會由今日（28日）起，招募新一屆「賽事見習學員」，截止日期為7月30日，為有志投身賽馬專業的青少年提供機會。申請人只需年滿15歲、完成中三課程，身高沒設限制，亦毋須具備策騎經驗，成功入職每月薪酬逾1.1萬元。 22歲的黃寶妮5年前入讀見習騎師學校，熱愛運動的她亦喜愛小動物，只有97磅重的她體能和力量都面對挑戰，除了學校編排的體能課外，她還會額外操練。目前寶妮已在沙田馬場參與了41個試閘（即模擬比賽），正等待前往澳洲接受海外培訓。「我已經準備就緒前往海外受訓，期待澳洲盡快通關，可以到當地馬場作賽吸收經驗。他日學成歸來，返回香港成為一名女見習騎師。」

2016年，年僅17歲的黃寶妮在2016年入讀見習騎師學校成為賽事見習學員。（香港賽馬會提供）

2016年，年僅17歲的黃寶妮入讀見習騎師學校成為賽事見習學員。她原本就讀鄰近沙田馬場的賽馬會體藝中學，並計劃畢業後當救生員。中五那年暑假，本來打算繼續升讀中六，但寶妮媽媽了解到女兒好動的性格，遂建議她投考賽事見習學員。通過重重測試，最終成功獲得取錄。

體重僅97磅 額外操練追平男生

不過，賽馬是一項無分性別比賽的運動，女孩子若要取得成績就必須加倍努力。體重只有97磅的黃寶妮說：「女生先天的體能與力量始終不及男生，所以除了學校編排的體能課外，我自己亦會額外操練，希望能追及男生的水平。」

加入見習騎師學校前寶妮從未試過騎馬，在學習騎術的進度上一度遇上樽頸位，久久未有進步，但她未有因此放棄。「入學前，我是一個遇上難關就很容易放棄的年輕人，但在見習騎師學校訓練後，我學會凡事也要堅持，因為只有堅持才不會讓自己後悔。」

將赴澳洲接受培訓 鼓勵女生莫受限勇敢追夢

黃寶妮已在沙田馬場參與了41個試閘（即模擬比賽），正等待前往澳洲接受海外培訓。「我已經準備就緒前往海外受訓，期待澳洲盡快通關，可以到當地馬場作賽吸收經驗。他日學成歸來，返回香港成為一名女見習騎師。」

寶妮以自身經驗，勉勵年輕的女孩子要勇敢追夢。

雖然女孩子的體能一般不及男孩子，但不要被這個框框局限自己，若然有興趣以賽馬為職業，不妨一試，給自己一個追夢的機會。 黃寶妮勉勵女人也要勇敢追夢

在比利時讀書時，黎彥麟對未來並沒有打算，但現在已經訂下目標，期望日後能成為見習騎師。（香港賽馬會供圖）

中學埋下興趣種子 由比利時返港入騎師學校

今年21歲的黎彥麟在2018年入讀見習騎師學校成為賽事見習學員。曾跟隨母親在比利時生活，他卻因為語言問題導致學習進度受影響，成績只屬一般。不過他中四那年亦選擇了馬術作為課外活動，學習一年後，對騎馬漸漸產生興趣。

在中五的暑假，彥麟在網上看到馬會賽事見習學員招募的廣告，考慮到騎師是一份不俗的職業，亦嚮往於跑道上策馬奔馳的速度感，遂與母親商量後，決定上網申請。比利時在馬術運動方面相對普及，不過當地沒有專門訓練速度賽馬的學校，黎表示反而香港賽馬運動在國際間的地位很高，「見習騎師學校多年來也培育了不少人才，所以便回港一試。」

由於平日經常做運動，加上曾經習騎，所以輕鬆通過體能及策騎測試，並獲得取錄。不過，在入讀初期，由於作息時間及生活模式出現重大轉變，所以曾經感到失落，但一直未言放棄，「我以往在晚上十一、二時便會上床睡覺，但現時卻要在凌晨三時半起床，在馬房照顧馬匹及學騎馬，所以最初的一個月很辛苦，但我選擇咬緊牙關撐下去，最終成功克服，很快就習慣了這種全新的生活模式。」

放棄比利時距離資格 找到騎馬奮鬥目標

在比利時讀書時，彥麟對未來並沒有打算，但現在已經訂下目標，期望日後能成為見習騎師，「當時我只要在比利時多住一年，便可升讀大學並取得居留資格，所以當初決定返港投考見習學員也經過多番掙扎，但現在回想，覺得這個決定很正確，因為我找到了奮鬥的目標。」

馬會見習騎師學校校長陳念慈（右）說，收生時並非看是否有騎馬經驗，而是考量申請者的態度和品格。（香港賽馬會供圖）

6.28起接受申請 體重上限125磅

賽馬會表示，新一屆「賽事見習學員」於6月28日至7月30日開始接受報名，預料收生人數約25名，入職薪酬為11,000餘元。賽馬會指，賽事見習學員除了有機會成為騎師外，亦能晉升至與賽馬相關的職位，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。馬會賽馬培訓發展委員會高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈說，收生時並非看是否有騎馬經驗，而是考量申請者的態度和品格。

賽馬會指，只需年滿15歲、完成中三課程、性格積極進取，做事專注及勤奮，熱愛體育運動便可報名申請；身高沒設限制，見習騎師的體重約103磅，策騎員約125磅，毋須具備策騎經驗。申請人可在馬會「賽馬培訓發展委員會」網站填寫表格，並即時網上遞交。