賽馬會建議增加播非本地賽事日數上限　研「唞暑」期間播外地馬

現時馬季每年7月結束後，7月至8月期間都會「唞暑」。賽馬會向政府建議，每年同步聯播日的上限增加14日，即在非本地賽馬日同步聯播非本地賽事。另外，馬會亦建議由2021年開始，容許有關同步聯播日在歇暑期間進行。博彩及獎券事務委員今日（29日）起，邀請公眾人士就相關建議提交書面意見。

馬會現時可在每個賽馬季度舉辦不多於88個本地賽馬日。（資料圖片／盧翊銘攝）

就賽馬博彩而言，馬會現時可在每個賽馬季度舉辦不多於88個本地賽馬日、在本地賽馬日同步聯播10場非本地賽事，以及在23個非本地賽馬日同步聯播非本地賽事（即同步聯播日），並接受該等賽事的投注；而所有本地及非本地賽事的博彩活動均不得在歇暑期間，即7月17日至8月31日進行。

馬會向政府建議，將每年同步聯播日的上限由23日，增加至37日，並由明年開始容許有關同步聯播日在歇暑期間進行。而馬會落實有關建議前，須得到民政事務局局長批准。

馬會現時可在每個賽馬季度舉辦不多於88個本地賽馬日。（資料圖片／盧翊銘攝）

博獎會在根據《博彩稅條例》職能，就上述事宜向民政事務局局長提供意見前，希望了解公眾人士的意見。公眾人士如欲就馬會新建議發表意見，可於今年11月27日或之前，以郵遞、傳真或電郵將意見書提交至博獎會秘書處。