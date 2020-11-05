賽馬會網上舉行獎學金頒授禮　主席祝願得獎學生成社會領袖

香港賽馬會今日（5日）頒授獎學金予45位來自不同大專院校的本科生，以表揚他們學業成績優秀和熱心服務社會，更支持6名研究生前往牛津大學或哈佛大學攻讀碩士或博士學位。與此同時，25位獎學金得主學滿畢業，開展人生新一頁。馬會主席陳南祿祝願得獎學生日後成為社會的領袖，共同建設更美好和關愛的社會。

馬會主席陳南祿勉勵各獎學金得主。（香港賽馬會提供圖片）

賽馬會獎學金頒授典禮今日於網上舉行，馬會主席陳南祿勉勵各獎學金得主（賽馬會學人）時提到，兩位賽馬會學人—吳家榮醫生（2000年獎學金得主）及蕭凱恩（2017年獎學金得主）—最近獲選為本年度十大傑出青年。

陳南祿表示：「賽馬會學人展現的模範帶給我啟發和欣喜。在這個充滿挑戰的時期，甚至在過去多年，賽馬會學人都表現出關愛和領導才能，與馬會致力建設更美好社會的宗旨互相呼應。」

中文大學醫學講座教授沈祖堯就祝賀今年畢業的同學及新一屆獎學金得主。（香港賽馬會提供圖片）

中文大學醫學講座教授沈祖堯就祝賀今年畢業的同學及新一屆獎學金得主，沈鼓勵得獎同學善用疫情期間獨處的時間，並以歷史上三位傑出的人物─牛頓 (Isaac Newton)、達爾文(Charles Darwin) 及米爾頓(John Milton)，在隔離期間於科學和文學上作出重大貢獻作爲例子。

今年獲頒獎學金的45位同學分別就讀於本港8間由大學教育資助委員會資助的大學及香港演藝學院。除了支持在教資會資助的八間大專院校及香港演藝學院就讀的本科生，香港賽馬會獎學金亦涵蓋這9間院校有特殊教育需要的學生，及每年15位攻讀職業訓練高級文憑或海外學位課程的學生。此外，獎學金每年更支持共6名研究生前往牛津大學及哈佛大學進修。