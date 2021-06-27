楊潤雄：國安法讓校園回復安寧　為加強價值觀教育帶來契機

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-27 18:50

《港區國安法》實施近一年周年，教育局局長楊潤雄今日（27日）在網上撰文稱，香港社會回復平穩有序發展，教育界亦逐步開展國家安全教育，讓學生加深明白國家與香港骨肉相連的關係，並培養他們對社會的承擔精神，同時為加強價值觀教育帶來契機。

教育局局長楊潤雄在網誌表示，《香港國安法》讓校園回復安寧。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄在網誌表示，2019年社會動亂中，有青年人被煽動以暴力和違法手段，破壞香港社會的秩序和安全，因而被拘捕、起訴及判刑，對此感到痛心。楊指，很多社會人士和家長開始意識到價值觀教育的重要性，並支持教育局及學校加強立德樹人的工作。

楊潤雄表示，回顧過去一年，《香港國安法》讓校園回復安寧，並為學校加強價值觀教育帶來契機，學校推行國家安全教育的重點是培養學生的國家觀念、民族感情、國民身份認同，以及共同維護國家安全的意識和責任感，讓學生成為尊重法治和守法的良好公民。

至今八千中小學老師參加國安教育培訓講座

他指，國家安全教育是國民教育的一部分，兩者一脈相承。在國民教育的基礎上，學校應促進學生認識國家的歷史、文化及其他方面的發展，以及《憲法》和《基本法》，並從中強化有關國家安全的元素。

教育局以不同形式支援學校，包括更新課程、發展學與教資源、為教師提供培訓，以及組織學生活動和師生內地交流等，有關講座培訓至今已有8 000多名中小學教師參加，並推出更新網上自學課程。另外，國家教育部部長贈送《香港特別行政區維護國家安全法讀本》給中小學老師，讓他們準確理解和推行國家安全教育。