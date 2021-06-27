強制檢測｜新達廣場女職員行蹤曝光　大埔超級城、昌運中心納強檢

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-27 23:54

一名在機場任港航地勤的27歲男子上周三確診新冠病毒，並帶有傳染力高的Delta變異病毒株。今日（27日）新增一宗本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的顧客服務枱女同事。 食物及衞生局晚上刊出強制檢測公告，由於個案涉及Delta變異病毒株，女患者曾身處的四個指明地方，相關人士都須接受強制檢測，包括大埔新達廣場、大埔超級城C及D區、大埔昌運中心。為謹慎起見，即使有關人士已接種疫苗，亦不能獲得豁免。

▼大埔中心第10座封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

1. 任何在6月3日、6月9日、6月12日、6月13日、6月15日至23日任何一日，曾身處大埔新達廣場（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二6月29日或之前接受檢測。

最新涉Delta變異病毒株的24歲女子，為大埔新達廣場顧客服務員，該商場納入強檢名單 （資料圖片/黃文軒攝）

2. 任何在6月24日中午12時至下午4時期間，曾身處大埔超級城 C 區的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月29日或之前接受檢測。

3. 任何在6月24日上午9時至中午12時期間，曾身處大埔超級城 D 區的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月29日或之前接受檢測。

4. 任何在6月22日上午9時至中午12時期間，曾身處大埔昌運中心（只包括商場）人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月29日或之前接受檢測。

上述四處的受檢人士，若在6月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；但已完成接種疫苗，也需要再接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (6月28日)▼

政府明日會在大埔墟站公共運輸交匯處及大埔中心第10座對出空地設立流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員服務。

連同16間社區檢測中心，全港各區於明日合共有33個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。須接受強制檢測的人士，以及持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，可於社區檢測中心或流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。