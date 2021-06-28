Delta變種病毒｜蕭傑恒：高病毒量可維持18日　增社區傳播風險

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-28 10:50

本港新冠肺炎疫情反覆，日前確診Delta變種病毒的27歲男地勤，曾在大埔新達廣場服務處做兼職，服務處一名24歲女同事昨日（27日）確診，並驗出L452R病毒株。二人的住所暫無發現其他個案。 理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今（28日）早在港台節目表示，變種病毒的潛伏期平均為3日，不過長可達21日，故男地勤潛伏期11日不算太長。他又說，Delta變種病毒患者的高病毒量可維持18日，增加在社區傳播的風險。

醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，團隊早前為27歲男地勤作個案基因排序，並與早前獲得的個案作對比，發現其病毒基因與最近抵港的印傭個案相近，他們曾於同日身處機場採樣中心。蕭傑恒認為目前不可百分百排除男地勤在社區受感染，但科學理據幾乎可確定他在機場工作時染疫，感染途徑是採集中心的可能性很大，估計當時可能發生直接傳播，或經印傭污染桌椅等設施，地勤觸摸後無消毒雙手便觸摸口鼻。

變種病毒的潛伏期平均為3日，而地勤在印傭抵港後11日才出現病徵。蕭傑恒強調3日潛伏期只是平均數，長達21日也可能發生，故11日不算太長。他又說，地勤的CT值約為15，即病毒量高，而Delta變種病毒患者的高病毒量可維持較長時間，可長達18日，增加在社區傳播的風險。

他建議強制檢測人士，譬如患者的鄰居和同事等不斷覆檢，以免「走漏」個案；而顧客服務中心與市民接觸時間理應不長，期間有戴口罩，風險應不高。

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