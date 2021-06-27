新冠肺炎・6.27｜Delta病毒患者同事確診　大埔中心10座封區檢測

撰文： 黃詠榆 王潔恩 胡家欣 黃偉倫 袁澍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-28 00:53

新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區。早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診、源頭不明，並帶有L452R變異病毒株。今日（27日）本港新增6宗個案，包括一宗是本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的女同事，另有5宗是輸入個案。

政府晚上7時10分指由於女患者涉變種病毒，圍封她居住的大埔中心第10座強制檢測，目標在明日凌晨1時完成，明早7時完成此行動。

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強制檢測｜新達廣場女職員行蹤曝光 大埔超級城、昌運中心納強檢

【23:30】一名在機場任港航地勤的27歲男子上周三確診新冠病毒，並帶有傳染力高的Delta變異病毒株。今日（27日）新增一宗本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的顧客服務枱女同事。



食物及衞生局晚上刊出強制檢測公告，由於個案涉及Delta變異病毒株，女患者曾身處的四個指明地方，相關人士都須接受強制檢測，包括大埔新達廣場、大埔超級城C及D區、大埔昌運中心。為謹慎起見，即使有關人士已接種疫苗，亦不能獲得豁免。

新冠疫苗｜連續三日逾5萬人打疫針 15人周六接種後副作用送院

【21:45】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共有約50,200人接種了疫苗，連續三日單日總數逾5萬人。當中27,700人接第一劑，累計增至215萬人已打疫苗，佔全港12歲或以上人口的31.6%，當中141萬人已打第二劑。新增28,400人預約接種時間。

昨日共有15宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

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社區首宗Delta病毒患者女同事染疫 住所大埔中心第10座封區檢測

【19:13】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時10分起限制在大埔指明「受限區域」——即大埔安邦路8號大埔中心第10座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（28日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。「受限區域」內的人士如在6月25日至27日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於6月7日至27日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在6月29日或之前接受強制檢測。

晚上7時許，警員到場以橙帶劃出封鎖區，政府人員陸續設置臨時檢測站，現場所見亦有枝裝水、乾糧等物資。

大埔中心10座封區檢測。(政府新聞處圖片）

埔新達廣場女顧客服務員確診 上周四曾光顧大埔超級城肯德基

【18:52】新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株殺入社區。衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，帶Delta變異病毒株染的27歲港航男地勤，他的一位密切接觸者、在大埔新達廣場任兼職時的女顧客服務員同事，也對新冠病毒呈陽性確診，衞生署正檢測是否同樣有Delta變異病毒株。

該名女顧客服務員居於大埔中心第10座，衞生防護中心更新確診患者行蹤，她曾到住所樓下的大埔超級城，以及大埔超級城內的KFC肯德基，最後到訪日期為上周四（24日）。

7餐廳涉違防疫令 2間C類食肆坐多於6人罰停晚市堂食

【17:09】食物環境衞署今日（27日）表示，在過去兩天，共向7名餐飲業務負責人展開檢控程序，當中涉及在指明時段後仍然提供堂食，也有兩間C類食肆一桌坐多於六人，一間B類食肆一桌坐多或四人同坐等，故須在被發現違規後的翌日起停止晚市堂食。此外，署方亦向涉嫌於餐飲處所內違反限聚令的人士，發出4張定額罰款通知書。

新達廣場客服員確診 屬變種病毒地勤密切接觸者 居大埔中心10座

【14:22】衞生署衞生防護中心公布，昨日 （26日）新增6宗確診個案，其中5宗為輸入個案，一宗與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計11,918宗。

本地個案涉及一名24歲女子（個案編號：11918），有病徵，住大埔大埔中心10座。她是染變種病毒男機場地勤在新達廣場兼職工作(#11 902)的同事，於大埔新達廣場負責顧客服務工作，最後上班日期為6月23日。她於6月24日被界定為個案11 902的密切接觸者而被送往檢疫中心，其後於6月26日出現發燒，同日入院。病人未有接種新冠疫苗。衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析仍在進行中，以確定病人是否帶有任何變異病毒株。

政府今日（27日）會將該病人居住的大廈（大埔大埔中心10座）、工作處所及在潛伏期及傳染期到訪過的地點納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

其餘5宗輸入個案，2人由英國抵港，2人從孟加拉抵港， 1人從印尼抵港。

確診本地個案為24歲女子，她是個案11902的同事，於大埔新達廣場負責顧客服務工作 （資料圖片/黃文軒攝）

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【12:24】消息人士表示，早前確診染變種病毒的機場男地勤（#11902）的密切接觸者確診，患者為男地勤兼職大埔新達廣場顧客服務工作的同事。該同事由檢疫中心隔離期間被驗出病毒陽性；另今日增約5宗輸入個案。

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