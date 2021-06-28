屯馬線｜東鐵線交匯站車費較便宜致「短貴長平」　議員促理順票價

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-28 10:33

連接港鐵西鐵線及馬鐵線的屯馬線昨（27日）正式啟用，全長約56公里，貫通東鐵、西鐵、馬鐵及觀塘線。立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌今（28日）早在港台節目表示，由於東鐵線比其他路線車費便宜，以致出現「短貴長平」情況，希望港鐵趁通車理順車費，可在西鐵線路段減價，以免加重東鐵沿線居民的負擔。 而港鐵票價結構關注組成員紀俊安稱，宋皇臺站駁回九龍城的通道較長，設計偏窄、昨日非常多人；而土瓜灣站兩個月台標示均為「新界方向」，他認為市民容易混淆，港鐵應加強指示。

+ 8 + 8 + 8

大圍往紅磡車費 較往顯徑平3元 議員促西鐵線路車費減價

立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌稱，昨日屯馬線通車情況順利，整體算是暢順。對於昨日有乘客指，土瓜灣往宋皇臺路段搖晃，部分列車到站時，車門未能對準月台幕門，陳恒鑌認為搖晃因該路段有不少轉彎及斜路，鐵路剛通車不時會出現開門位置對不準的情況，需慢慢調整。他會再睇觀察一至兩天，若情況持續會在鐵路事宜小組向港鐵反映。

屯馬線貫通東鐵、西鐵、馬鐵及觀塘線，陳恒鑌稱，由於東鐵線比其他路線車費便宜，以致出現「短貴長平」情況。譬如鑽石山往紅磡的車費，比起近一個站的何文田便宜2元；而紅磡往大圍的車費，比起近一個站的顯徑便宜3元。

陳恒鑌批評港鐵票價結構奇怪，他曾經詢問訂立車費的準則是時間抑或距離，港鐵卻答覆是「歷史原因」，因東鐵比較便宜。港鐵以往會逐漸在較便宜的路線加價「追勻」，但做法較慢。他希望港鐵趁通車理順車費，可在西鐵線路段減價，提供有說服力的票價，以免加重東鐵沿線居民的負擔。

陳恒鑌稱，昨日屯馬線通車情況順利，整體算是暢順。（資料圖片）

宋皇臺站接駁九龍城通道設計偏窄 人多擠迫

港鐵票價結構關注組成員紀俊安稱，昨日乘頭班車的人流很多，相信因為市民想嘗試新路段，亦有人特意到宋皇臺觀賞文物展品。他形容整體體驗「還好」，宋皇臺站駁回九龍城的通道較長，設計偏窄、非常多人，但未知是否新通車效應，需待恆常乘車再評論。而土瓜灣站兩個月台標示均為「新界方向」，他認為市民容易混淆，港鐵應加強指示。

紀俊安又指，屯馬線車費欠規律，出現「短貴長平」情況，當中最明顯是紅磡站，跟何文田及尖沙咀的收費差距大。他稱，港鐵明年檢討可加可減機制時，應理順不合理票價結構，訂出劃一車費標準，對所有乘客較公平。但由於屯馬線路線長，牽涉的路線組合多，估計需時約8年才可理順。

陳嘉朗表示，除了巴士線，專線小巴亦可能受影響。（黃偉倫攝）

油尖旺區議員：11號巴士路線載客量達七成 反對取消

油尖旺交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗今早到屯馬線視察，他於8時許在大圍站上車，看見不少北區及大埔區居民轉乘屯馬線；不過列車「絕對有空間」，相信人流不多或與天雨有關，需觀察多數天。他又說，在鑽石山站轉車的人數明顯減少，大量乘客改為在何文田站轉乘觀塘線，轉車指示尚可；而土瓜灣及宋皇臺站「無乜人上車」，相信或因車站不近民居，居民一如以往選乘巴士。

運輸署早前向九龍城區議會發文件，指屯馬綫全綫通車後，會削減 3 條行經九龍城的巴士路線，包括 11（鑽石山站 － 九龍站）、85B（秦石 － 九龍城碼頭）及85S（耀安往紅磡紅鸞道）巴土路線。陳嘉朗稱，牽涉的數個區議會均會反對取消11號巴士路線，他指該路線的載客量達七成，亦是九龍站往伊利沙伯醫院的唯一公共交通工具選擇，有一定需求，居民均反對。