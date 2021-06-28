再有外傭疑受虐　印傭報稱被男僱主以魚竿襲擊　手、腳及頭均受傷

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-28 18:39

本港再爆出疑似虐傭事件。亞洲移居人士聯盟（AMCB）日前表示，接獲印傭Ina求助，上周被男僱主以魚竿不斷打手、額頭，報警後被送院治理。團體又披露，Ina平日被要求工作至凌晨4時，明日（29日）聯同事主召開記者會，並進一步講述事件。 警方回覆查詢時則指，於上周四（24日）接獲一名28歲外籍女子報案，指在同日清晨約5時，被其男僱主用釣魚工具襲擊，導致其手、腳及頭受傷，該名僱主其後離去，案件已列「普通襲擊」，暫未有人被捕。

被要求工作至凌晨4時

團體表示，四名印傭在同一僱主家工作，入職時間由9個月至2年不等，皆投訴一直以來工時極長，而護照、僱傭合同在抵達時，便一直交由僱主保管，而在去年疫情爆發起，僱主更禁止她們在休息日外出。團體指出，涉事被虐外傭 Ina平日被要求照顧75 隻狗、8 隻龜、8 箱魚和鳥，從早上9時工作到凌晨4時，若僱主感到生氣時，甚至不准睡覺，需整夜工作。

協助個案的香港亞洲移居人士聯盟發言人Eni Lestari指，過去一年Ina亦曾遭虐打，今日將到警署錄口供，明日則會召開記者會，進一步講述事件。（資料圖片／鄭子峰攝）

報稱上周被僱主以魚竿襲擊

協助個案的香港亞洲移居人士聯盟發言人Eni Lestari指，由於Ina需長時間工作，身心極度疲倦，約兩個月前，曾被要求獨力搬魚缸，因體力不支，魚缸跌在自己腳上，即時流血並留下傷口，惟僱主並沒即時將她送院，而是留待翌日陪同她到診所，進行簡單治理。

Eni表示，上周四男僱主因對整理魚竿問題，感到不滿，遂以魚杆重覆打Ina的手、額頭，涉事外傭其後報警，並獲送院治理，四名印傭現時已搬離處所，並居於關注團體提供的處所。Eni稱，過去一年Ina亦曾遭虐打，今日將到警署錄口供，明日則會召開記者會，進一步講述事件，並促港府正視相關問題。

警方：列作「普通襲擊」 暫未有人被捕

警方回覆稱，於6月24日接獲一名28歲外籍女子報案，指在同日清晨約5時，在屯門區五柳路的單位內，被其男僱主用釣魚工具襲擊，導致其手、腳及頭受傷，該名僱主其後離去。人員接報到場，該名外籍女子清醒被送往屯門醫院治理。案件列作「普通襲擊」，交由屯門分區軍裝巡邏小隊第一隊人員跟進，暫未有人被捕。

這是月內第二宗疑似虐傭事件，早前一名37歲菲籍傭工Eden向團體求助，稱在一年多的工作期間，遭女僱主虐待，包括以煎鑊拍打，甚至掌摑、抓刮，以致身上留下多處傷痕，警方早前證實，在荃灣拘捕了一名女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，已獲准保釋候查。