女教師涉嫌虐待菲傭　煎鑊虐打、掌摑她致多處瘀傷　休息日禁外出

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-11 13:32

2014年印傭Erwiana被虐一案轟動全港，香港近日再爆出懷疑虐傭事件。亞洲移居人士聯盟（AMCB）近日表示，接獲一名37歲菲籍傭工Eden求助，稱在一年多的工作期間，遭到女僱主虐待，包括以煎鑊拍打，甚至掌摑、抓刮，她的身上留下多處傷痕。 該菲傭首次來港工作，在任職中學女教師的僱主家中須照顧小孩，當小孩哭鬧，僱主會訓斥她，甚至曾連續掌摑她面部逾十次。該求助人又指僱主全年都禁止她在休息日外出。Eden上月底趁機會，逃離處所報警，目前正在菲律賓領事館提供的處所居住。

亞洲移居人士聯盟發言人Dolores Balladares Pelaez表示，Eden在14個月的合約中，休息日被禁止外出，當日只可在僱主書房休息兩小時，而那書房同時是她晚上睡覺地方。Dolores表示，平日因照顧的嬰孩哭鬧不停，或沒吃完飯餐，Eden便會遭到女僱主虐打，包括被以煎鑊拍打；面、背胸口及腿被掌摑、抓刮或腳踢，最嚴重試過連續掌摑逾十次。

Eden身上留下多處傷痕。（團體提供）

受虐逾一年，Dolores解釋Eden害怕因求助失去工作，平日又不可外出與朋友聯絡， 終於5月30日趁機會逃離，並到警署報警，惟女僱主被拘查數小時後，已獲准保釋，據了解，女僱主任職中學老師。Dolores批評，港府和菲律賓領事館正視相關事件，免費延長Eden的簽證，並禁止Eden僱主再次聘請外傭。

國際移民聯盟主席Eni Lestari指，不少外傭害怕被拒批簽證，根本不敢求助。（資料圖片／鄭子峰攝）

自治八樓移工共行委員會Fifi直言，對事件感到痛心、憤怒，認為有更有隱藏個案。她說，在疫情下接獲過外傭求助，包括因為疫情，一年半時間不能放假，甚至被僱主家人虐打，物件被當垃圾扔出去，「唔少仲會受到言語上的虐待，好多話佢哋無用、做唔到嘢，甚至威脅同入境處、新僱主講」。

國際移民聯盟主席Eni Lestari指，印傭Erwiana因離開香港，才被發現受傷，不少外傭害怕被拒批簽證，根本不敢求助。她認為，問題徵結在於強制居住僱主家中措施、沒有標準工作時間、中止合約後的兩星期逗留限制，促政府檢討相關政策。

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