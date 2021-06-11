菲傭疑遭女教師僱主虐待　警荃灣拘一女涉襲擊致造成實際身體傷害

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-11 19:23

近日爆出疑似虐傭事件，有菲籍傭工向關注團體求助，稱在一年多的工作期間，遭到女僱主虐待，包括以煎鑊拍打，甚至掌摑、抓刮。警方今日（11日）回覆查詢指，於上月30日接獲一名菲傭求助，報稱被僱主襲擊，經初步調查後，翌日在荃灣拘捕了一名女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，已獲准保釋候查。

Eden身上留下多處傷痕。（團體提供）

被捕女子獲准保釋候查

警方表示，沙田警署於5月30日接獲一名36歲菲籍傭工報案，指自己於2021年5月，曾兩次在荃灣青山公路一單位被僱主襲擊。經初步調查，荃灣刑事調查隊於5月31日，拘捕一名35歲女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），被捕女子已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到，案件交由新界南總區重案組跟進。

勞工處則回覆指，不會就個別個案作出評論。任何人士如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。

菲傭投訴遭女僱主連續掌摑面部逾十次

亞洲移居人士聯盟（AMCB）今日披露，近期接獲菲籍傭工Eden求助，稱在一年多的工作期間，遭到女僱主虐待，包括以煎鑊拍打，甚至掌摑、抓刮，她的身上留下多處傷痕。



該菲傭首次來港工作，在任職中學女教師的僱主家中須照顧小孩，當小孩哭鬧，僱主會訓斥她，甚至曾連續掌摑她面部逾十次。該求助人又指僱主全年都禁止她在休息日外出。Eden上月底趁機會，逃離處所報警，目前正在菲律賓領事館提供的處所居住。