女教師涉虐菲傭　菲律賓領事館強烈譴責　要求警方詳細調查

撰文： 黃詠榆 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-11 22:33

2014年外傭Erwiana受虐案當年震驚全港，近日再爆出疑似虐傭事件，37歲菲律賓籍傭工Eden稱在港一年多工作期間，遭到任教師的女僱主虐待，包括以煎鑊拍打，甚至掌摑、抓刮，警方證實上月31日在荃灣拘捕一名女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，獲准保釋候查。 菲律賓駐港總領事館強烈譴責虐傭事件，領事館現正照顧Eden，指她正接受治療及輔導。入境處表示不評論個別事件。

Eden身上留下多處傷痕。（團體提供）

領事館去信鄧炳強

菲律賓駐港總領事館回覆《香港01》指，Eden正接受領事館提供的醫療及輔導等協助，並由領事館照顧中。菲領館強烈譴責Eden的虐待案件，已寫信予警務處處長鄧炳強，要求警方詳細調查，亦已得悉疑犯已被捕，亦感謝Mission for Migrant Workers及其他組織協助。

警方晚上補充稱，案件交由新界南總區重案組販運人口調查隊跟進。調查隊於6月8日向該菲籍傭工作進一步調查，並錄取詳細口供，她指自2020年10月至今年5月底，曾數次被僱主苛待，對於上述指控，警方正作出深入調查，與多機構攜手合作，若發現違法行為，將作出檢控。

入境處：外傭受虐可酌情延期留港

入境處則表示，不會就個別個案作出評論，僅指任何在港人士（包括外傭）的人身安全，都得到法律保護，外傭如不幸遭到僱主虐打或襲擊，應盡快與警方聯絡，舉報不法行為。處方續指，雖現行規定要求外傭在終止僱傭合約後的兩星期內離開香港，但如在僱傭合約終止或期滿後，因遭受虐待而需留港協助調查或擔當證人，入境處可按個案的情況，酌情批准他們以訪客身份延期留港，如有證據顯示該外傭曾遭受苛待或剝削，入境處可酌情考慮批准他們在港轉換僱主。