好棧花菇及尚品之薈棗皇未標明含防腐劑　違食物標籤規例需回收

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-28 21:20

食物環境衞生署食物安全中心公布，好棧盒裝日式花菇及「尚品之薈」的原色棗皇，有樣本被驗出含可在食物中使用的防腐劑二氧化硫，雖含量符合法例標準，但未有在食物標籤上標明該款添加劑的作用類別及其名稱，違反食物標籤規例。零售商需要按中心指示對受影響批次產品進行回收。

一個預先包裝乾冬菇樣本含可在食物中使用的防腐劑二氧化硫，但未有在食物標籤上標明該款添加劑的作用類別及其名稱。圖中非涉事乾冬菇樣本。（視覺中國）

食物安全中心指，涉及的預先包裝乾冬菇樣本為好棧盒裝日式花菇，產地為日本，每包淨重半斤，最佳食用日期為2022年12月31日，而零售商為好棧食品有限公司。至於涉違反食物標籤規例的預先包裝蜜棗樣本名為「原色棗皇」，零售商為尚品之薈有限公司，產地為中國，最佳食用日期為2022年12月30日。

預先包裝乾冬菇產品資料： 產品名稱：好棧盒裝日式花菇 產地：日本 零售商：好棧食品有限公司 淨重：每包半斤 此日期前最佳︰二○二二年十二月三十一日

預先包裝蜜棗產品資料： 產品名稱：原色棗皇 產地：中國 零售商：尚品之薈有限公司 淨重：每包四百五十克 此日期前最佳︰二○二二年十二月三十日

含量符合法例標準

中心透過恆常的食物監測計劃，從2間零售店分別抽取上述樣本作檢測。結果顯示，2個樣本分別含百萬分之三十一及百萬分之六十五的二氧化硫，雖然含量符合法例標準，但樣本的食物標籤並未有標明該款添加劑的作用類別及其名稱。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，而有關零售商亦按中心指示對受影響批次產品進行回收。市民可於辦公時間分別致電熱線3188 3141（乾冬菇）／2291 6216（蜜棗），查詢有關產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

清洗和烹煮可除去大部分二氧化硫

食物安全中心指，二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。