新冠疫苗｜連續4日逾5萬人打針　黑雨警告曾暫停接種　7人需送院

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-28 23:04

疫苗接種計劃展開至今123日，接種第一劑的人數近218萬人。今日（28日）早上受黑色暴雨警告信號影響，社區疫苗接種中心接種服務曾一度暫停。截至今晚8時的過去24小時，有5.13萬人打針，為連續第4日單日有逾5萬人打針。

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打第二針者可今日內到預約中心接種

天文台今日早上曾發出黑色暴雨警告信號，於社區疫苗接種中心接種服務一度暫停，至早上約11時恢復。政府指，受影響接種人士的預約會自動延期，當中預約接種第二劑疫苗的受影響人士亦可於接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

政府公布今日單日有約5.13萬人打針，為連續第4日單日有逾5萬人打針，當中約2.92萬人打第一針。此外，有約3.44萬人預約了接種時間。

218萬人已打疫苗

自接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約3,612,700劑疫苗。當中2,179,500人接種第一劑，接種首劑復必泰疫苗1,236,700，佔約56%，而接種科興的則有942,800人。已接種兩劑疫苗的則有1,433,200人。

1人留院觀察

昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中5人已經出院，1人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。

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