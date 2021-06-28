Delta變種病毒｜染疫地勤曾到4地方須覆檢　最遲周三接受檢測

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-29 00:10

Delta變異病毒株殺入社區，食物及衞生局今晚（28日）發出強制檢測公告，確診機場男地勤曾到的4個地方納入覆檢名單，包括東涌金泰屋、香港國際機場一號客運大樓等。由於個案感染源頭不明，已接種疫苗的人士亦需要強制檢測。受檢人士最遲需要在6月30日（星期三）檢測。

此外，元朗保良局羅氏信託學校（小學及中學部）因爆發上呼吸道感染或流感，同樣被納入強制檢測公告。

在6月5或17日曾到機場一號客運大樓人士，需再次檢測。（資料圖片／麥凱茵攝）

受檢人士已完成疫苗接種仍需檢測

食物及衞生局指，因應早前涉及L452R變異病毒株的本地個案，即在機場任港航地勤的27歲男子，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測，分別為香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓、一號客運大樓7樓、香港國際機場中場客運大樓，及東涌黃泥屋村1號金泰屋。他們需要於6月30日或之前接受檢測，而若於6月26日至6月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由於個案感染源頭不明，為謹慎起見，曾逗留該四個指明地方的人士，即使已完成疫苗接種，亦須接受強制檢測。

▼6月23日晚大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

+ 3 + 3 + 3

此外，元朗公園南路 26 號保良局羅氏信託學校（小學及中學部）爆發上呼吸道感染或流感個案，而有關疾病的病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

該學校的受檢人士需要於6月30日或之前接受檢測，而若於6月26日至6月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月2日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

元朗公園南路 26 號保良局羅氏信託學校（小學及中學部）需要強檢。（學校網站圖片）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月29日)▼

一號客運大樓第6層周二增設採樣站

此外，政府今日宣布，由於社區檢測中心及流動採樣站早上曾因惡劣天氣而關閉，就6月26日及6月27日公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一天至6月30日。由於相關公告涵蓋新達廣場、大埔超級城C區／D區及昌運中心，位於大埔墟站公共運輸交匯處及大埔中心第10座對出空地的流動採樣站會延長運作至6月30日。政府明日亦會在香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）設立流動採樣站，為須接受強制檢測的機場員工服務。

截至今日下午6時，社區檢測中心於周二（29日）尚餘約19,000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約83%及約90%預約名額。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼