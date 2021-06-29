板前壽司前會計經理偷2400萬　逾十年後回港認罪　官斥可恥囚80月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-29 13:10

板前壽司前會計部經理於2004至2006年任職期間，偷取公司逾2400萬元。惟公司核數時，經理不但未能提供會計文件，之後更逃至內地。他於2016年返港時原以為會被捕，但因公司老闆鄭威濤尚未報案，經理在港繼續生活。直至鄭於兩年報警，經理才被捕。他早前承認6項偷竊罪，法官今(29日)在高等法院判刑時指，形容被告的行為可恥，違反誠信，最終判他監禁6年8個月。

被告偷款後把錢輸光

法官今判刑時指，被告唐智靈(50歲)的行為是違反誠信，以造假帳方式偷取公司款項，涉案時間長，並形容其行為可恥。對於辯方指，被告與內地妻子結婚和兒子出生後，財政備受壓力，並沉迷賭博，把偷取的款項輸光。法官則指，此解釋難以自圖其說，最終決定判他監禁6年8個月。

板前壽司董事鄭威濤知悉事件後逾十年後才報警。(資料圖片)

被告負責將現金存入各分店戶口

案情指，鄭威濤為板前壽司的的董事，他於2004至2006年成立多間公司，以營運分店。而公司的總經理會把從每間分店收集的即日現金，交給任會計部經理的被告，而現金須存入各分店的戶口。

鄭於事後12年才報警

惟板前的核數師於2007年初核數時，被告未有提供會計文件，並於同年10月2日午膳後失去聯絡，離開香港。鄭和核數師發現被告偽造銀行存款單，並於2004至2006年間偷取公司共2419萬多元。

鄭於2019年3月報警，警方於同年7月拘捕被告。他在錄影會面中承認犯案，並把偷去的款項記入板前資產負債表的「開支」帳項，以圖將失款勾銷。

高級督察羅婉珊(右二)稱本案反映違反誠信案件的嚴重性，亦起了阻嚇作用，勸市民不要以身試法。(朱棨新攝)

偵緝高級督察羅婉珊表示警方歡迎判決，判刑反映這宗違反誠信案件的嚴重性，亦起了阻嚇作用，勸市民不要以身試法，警方會繼續打擊騙案。

案件編號：HCCC 32/2021